Votación en la Alcaldía de Comodoro: De un padrón de 80 presos, sólo votaron 7

Este domingo por la tarde, el Comisario de la Alcaldía de Comodoro Rivadavia, Diego Ruhmling confirmó a ADNSUR la baja presencia de sufragios emitidos por los internos que allí se alojan.

El oficial informó que de un padrón de 80 presos, sólo 7 emitieron el voto. En relación a los motivos de los otros 73 detenidos que no sufragaron, explicó que algunos voluntariamente decidieron no hacer uso de su derecho al voto, pero la gran mayoría no cuenta físicamente con el Documento Nacional de Identidad ( DNI) en la unidad de detención.

En el último caso, se debe a que "no han ido familiares", o la documentación aún no les llegó y por distintos motivos no tienen el documento.