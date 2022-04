Tomás regresaba a su casa después de una salida con amigos y se enfrentó a una delicada situación con una joven que se cruzó borracha en la calle, que compartió a través de su cuenta de Twitter, para generar conciencia. El relato se hizo viral.

Tomi -cuyo usuario es @tomisosa98- tuiteó el fin de semana que se encontró con una chica en la madrugada del viernes, la joven se encontraba alcoholizada y trataba de subirse a "cualquier" vehículo que la llevara hasta su casa.

"Anoche a las 4 AM sobre Chacabuco me crucé a una piba, que no podía literalmente ni caminar del pedo, haciendo seña a cualquier auto que pase como si fueran taxis. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. Me dijo que la acompañe hasta la casa que estaba a unas 5 cuadras", comenzó tuiteando Tomi.

Ambos llegaron a la casa de la chica y él se quedó esperando en la esquina hasta que ella ingresara a su domicilio. "Como veía que no podía entrar, me acerqué y le pregunté si no tenía llave, a lo que me dijo que no tenía, pero que llame a la hermana que le baje a abrir", explicó el estudiante de ingeniería electrónica en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

"Toqué varias veces el portero que me dijo ella (que al otro día me enteré que no era ese jaja, perdón al dueño del depto que toqué) y nadie salía, tampoco le atendían el teléfono. Estuve unos 20 minutos esperando a que alguien que llegue, y nadie llegó", siguió contando.

En medio de la espera, la chica vio que él tenía una llave y se la pidió, pero Tomi le dijo que era de él y le volvió a consultar a ella si tenía con qué abrir la puerta. "Se avivó y revisó, y sí la tenía. Al fin pudo entrar pero estuvo 5 minutos intentando abrir el ascensor, pero no podía. A todo esto yo me había quedado afuera cuidando que logre subir", detalló el autor del tuit viral.

"Al final probó con el ascensor de al lado que sí se abrió, y logró subir. Cuento todo esto porque si no llegaba yo, si algún auto la levantaba o si cualquier otra cosa pasaba no sé qué podía pasarle a ella o dónde podía terminar", concluyó el estudiante de la UTN.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Tomi encontró a la hermana de la chica que ayudó en Instagram, esta le contó que la joven llegó al departamento y le agradeció por haberla acompañado hasta la casa, incluso hubo un ofrecimiento de dinero.

El autor del tuit dio más detalles de lo que había pasado esa madrugada antes de encontrarse con la joven: "La hermana me contó que (la chica) se había peleado con el novio y el chabón la dejó irse sola en ese estado".

"No seamos así. No hay pelea que justifique dejar que otra persona se vaya sola y menos en ese estado. Acompañemos porque locos hay por todos lados", reflexionó el joven.

El hilo de Twitter se viralizó rápidamente, llegó a tener más de 99 mil "me gustas", casi 10 mil retweets, y más de 800 comentarios reconociendo el buen accionar del joven que cuidó de la chica.