El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, se refirió a la reunión de la semana pasada del Consejo Federal de Salud, donde se coordinó el protocolo para el regreso a las aulas a partir del próximo 2 de marzo. “Se trató de hacer lo más sencillo que se pueda para garantizar la presencialidad”, dijo este lunes.

A continuación, indicó que principalmente hay tres ítems importantes. “Seguir avanzando con la campaña de vacunación para que los estudiantes, como los trabajadores de la educación, lleguen con una buena cobertura al inicio de clases. Y el uso de barbijo que se va a mantener en primario, secundario, terciario y sobre todo en los adultos”.

Además, dijo que será primordial “no concurrir a las escuelas cuando uno tiene dudas o síntomas asociados al covid, después hay que seguir con los protocolos de higiene”, precisó en diálogo con Cadena Tiempo.

AISLAMIENTO

El titular de la cartera de salud indicó que este protocolo ya fue informado a las escuelas provinciales. Y explicó cómo se actuará ante un caso positivo o contacto estrecho.

“Las clases van a continuar, no habrá aislamiento para los grupos. El criterio de aislamiento va a ser igual para toda la sociedad, quienes tengan el esquema de vacunación completo, no van a tener que hacer aislamiento, lo que uno ha buscado con las clases es que no haya aislamiento, por eso se eliminó el sistema de burbujas”.

El funcionario provincial indicó que con este protocolo “está contemplado que en los lugares donde se comparta el almuerzo o una merienda, como no se va a usar barbijo, se mantenga la distancia y no se compartan utensilios, la idea es que se vuelva a las clases de la forma más normal posible, porque es una necesidad de los chicos y la familia entera”.

VACUNACIÓN EN LAS ESCUELAS

Hace años atrás la vacunación de los niños se realizaba en los establecimientos educativos, pero desde un tiempo a esta parte se dejó de hacer. Pero ahora la idea del Ministerio de Salud de Chubut es volver a reflotarlo.

Puratich anunció que “ahora cuando los chicos vuelvan a las escuelas comenzaremos con la vacunación, que es una estrategia vieja pero lo haremos con vacunas contra el covid y el resto de las vacunas”.

Y agregó que por estos días también se está trabajando con la campaña de vacunación del sarampión, porque #somos un país libre de sarampión, pero si en nuestros países vecinos como Brasil tiene casos de sarampión, entonces es importante que todas las personas entre 18 y 59 años se apliquen dos dosis contra el sarampión”