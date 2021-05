Este viernes vence el último decreto del gobierno de Alberto Fernández que dispuso una serie de restricciones para evitar el aumento de contagios de Covid19. Pese a ello, al gobierno le preocupa por estas horas que los casos siguen en aumento y con este panorama, se desarrollará una nueva reunión con expertos y epidemiólogos está tarde.

Ante este panorama se realizará una reunión encabezada por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti y el jefe de Gabinete de la Nación, Alberto Fernández.

Allí, se analizará la situación sanitaria del país y las posibles restricciones que se dispondrán a partir del 21 de mayo, cuando venza el actual DNU. El encuentro será virtual a las 18:30 horas, según publica Telefe Noticias.

Argentina reportó el martes 35.543 nuevos casos y 745 fallecidos como consecuencia del virus en las últimas 24 horas en el país.

“Todos me decían que habíamos adquirido un ritmo de aceleración del contagio que en dos semanas íbamos a llegar a 40.000 contagios diarios. Estaba desesperado con esa cifra, durante días no dormí pensando en eso y ahí me dijo que íbamos camino a eso”, contó el martes el mandatario en una entrevista con Radio 10.