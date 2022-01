La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, habló este lunes en conferencia de prensa tras arribar al aeropuerto de Trelew minutos antes de las 12:30 horas, con el objetivo de cumplir una amplía agenda de dos días en el marco de la tercera ola de contagios de Covid. Fue recibida por el ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich.

Vizzotti aclaró que si bien la variante Ómicron tiene síntomas más leves es más que importante que la población se vacune porque "una persona que tiene dos dosis está mejor protegida y ya con el refuerzo tiene un impacto en las hospitalizaciones”.

Sobre la vacunación de menores de 18 años, indicó que la campaña no está atrasada porque fue la última franja etaria en comenzar a vacunarse. "Ha aumentado sostenidamente y por supuesto, que queremos que aumente más rápido. Justamente Chubut es una de esas provincias que tiene esa situación (sobre dudas) y por eso, llegamos para brindar información".

"Sinopham es la vacuna que tiene menor tasa de índices adversos y venimos a trabajar eso, para decir que es muy importante que los niños se vacunen porque si bien tienen menos riesgo, ese riesgo no es cero", dijo.

En este marco, destacó el trabajo que se ha realizado en Chubut para llegar con las vacunas contra el Covid19 a cada rincón de la provincia.

Sobre esta nueva tercera ola, la ministra indicó que "es un periodo de incubación más corto. Se replica en la nariz y en la garganta, no tanto en los pulmones. En las personas vacunadas el periodo de transmisión es mucho más corto. El aumento de casos es mucho más rápido y esperamos que el descenso sea más rápido también", afirmó ante la prensa.

Y resaltó la cobertura que se ha alcanzado en la aplicación de los refuerzos. "Esto es muy importante no para interrumpir la transmisión pero si para que esto no se traduzca en hospitales y muertes".

COMIENZO DE LA ÉPOCA INVERNAL Y DE CLASES

La ministra señaló que adolescentes de 12 a 17 más del casi 80 por ciento con una dosis y 75 con dos , en tanto, niños menores de 11 casi 67 por ciento ya recibieron la primera dosis . " Sigue aumentando todos los días las coberturas", dijo. No obstante, afirmó que el objetivo serán los meses enero y febrero captar a quienes no empezaron, no completaron el esquema y menores de 18 años.

"Tenemos que llegar a marzo con cobertura altas en menores", sostuvo. Y recordó que entre enero y febrero son alrededor de 10 millones de personas que cumplen los cuatro meses y deberán recibir el refuerzo." Argentina tiene el stock, hay stock en las jurisdicciones y van a seguir entrando vacunas"

"Las nuevas internaciones requieren menos respiradores y oxigeno. No es lo mismo", manifestó.