Una mujer estadounidense cambió su vida drásticamente de un día para el otro, luego de descubrir que la mancha en su uña con la que convivía hacía 10 años creyendo que era "algo cool" era en realidad un signo de que estaba desarrollando un cáncer.

Se trata de María Silva, quien si bien estaba tranquila con la mancha que tenía en su dedo pulgar, comenzó a preocuparse a medida que esta se hacía cada vez más grande.

Fue a partir de esta situación que decidió consultar a un médico, y si bien varios no le dieron ninguna respuesta, sí la obtuvo a través de una biopsia este año.

"Descubrí que se trataba de un melanoma subungueal, popularmente llamado cáncer de uñas", contó.

Y agregó: "No tuve problemas ni dolor, así que pensé que no era nada. Mi amigo me animó a hacerme una biopsia y, a fines de enero, descubrí que era un caso de melanoma subungueal. Básicamente, esto es cáncer debajo de la uña".

En ese sentido, la mujer remarcó que se había sometido a una cirugía para quitarle la uña y parte del dedo, y que afortunadamente tras la operación no quedaron rastros de células cancerosas.

Ya tranquila por saber que la enfermedad estaba, en principio, erradicada de su cuerpo, aconsejó a sus seguidores hacerse controles médicos.

“Te aconsejo que veas a tu médico, pero la mayoría de las veces estás bien. Este es un cáncer muy raro y muy raro”, dijo.