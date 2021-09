Viral falso: las anotaciones con errores ortográficos no son de Mauricio Macri

Diversos usuarios y medios publicaron que, durante un encuentro de Juntos por el Cambio, el ex presidente de la Nación escribió “noviembre” con “b” y cometió otros errores en sus notas.

Reverso pudo verificar, con diferentes imágenes, que las anotaciones virales que circulan no fueron escritas por Macri.

Desde el entorno del ex jefe de Estado aseguraron que las notas con los errores no son de Macri, y enviaron una dedicatoria escrita por el ex presidente en la que se ve un tipo de letra totalmente distinta.

Circula en redes sociales y en medios de comunicación que el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, realizó anotaciones con errores ortográficos durante un encuentro de Juntos por el Cambio donde hablaron, entre otros, los presidentes del PRO, Patricia Bullrich; de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo; y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. Según las publicaciones, el ex presidente escribió la palabra “noviembre” con “b”, entre otros errores.

“Nobiembre” se convirtió en Tendencia en Twitter -es decir, una de las palabras más utilizadas durante un periodo- en la noche del martes último. Además, esto fue difundido al aire por el canal C5N y replicado por A24, Ámbito Financiero, El Cronista, La Capital, Minuto Unoy Diario con Vos, que forman parte de la alianza Reverso. Página 12 también lo publicó.

Sin embargo, este medio pudo comprobar que es falso que estas anotaciones fueron escritas por el ex mandatario.

Al momento de la publicación de esta nota, El Cronista y Ámbito Financiero cambiaron sus títulos con la información correcta; Página 12, por su parte, cambió la imagen por la correcta. C5N también aclaró al aire que la foto que mostraron el día anterior “no pertenecía a Mauricio Macri, sino a alguien que estaba en uno de sus extremos”.

POR QUÉ LAS ANOTACIONES NO SON DE MACRI

El martes último, los referentes de Juntos por el Cambio convocaron a una mesa nacional para analizar el resultado de las PASO. Allí participaron el ex presidente Mauricio Macri; el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; el titular de la UCR, Alfredo Cornejo; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y los candidatos de Juntos, María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Facundo Manes, entre otros referentes.

Luego de finalizado el encuentro, durante el programa de Víctor Hugo Morales que emite C5N se difundieron al aire imágenes del ex mandatario escribiendo en un bloc de notas, con al menos 2 de las hojas escritas.

Cuando Bullrich terminó con su discurso, los políticos se levantaron a sacar una foto grupal y dejaron sus asientos. “Vamos a ver el instante en el que Mauricio Macri se va y ahí tienen”, dice el periodista y columnista del programa Lautaro Maslin al mostrar la imagen en pantalla. Allí se ve una hoja escrita con la palabra “noviembre” con “b” en vez de con “v”.

Pero si se hace foco y se comparan ambas imágenes, las anotaciones atribuidas a Macri por el canal no coinciden con las que sí se ven durante el mismo corte de C5N, segundos antes, cuando el ex mandatario toma nota.

Las anotaciones atribuidas a Macri por el canal no coinciden con las que sí se ven escritas por Macri durante el mismo corte de C5N, segundos antes.

Por otro lado, el canal Todo Noticias (TN) emitió parte del encuentro en vivo. Allí se puede ver que, cuando habla Bullrich, Macri tiene el bloc con la primera hoja doblada para atrás, algo que mantiene hasta que se levanta para abandonar su silla y sacarse la foto grupal. La forma en la que dobla el anotador es diferente a la foto capturada por C5N, en la que la primera hoja no se ve doblada para atrás.

A la izquierda, la foto falsamente atribuida a Macri; a la derecha, una captura de la emisión de TN en donde se ve el bloc de notas con la primera hoja doblada para atrás.

Además, Infobae publicó el martes último las verdaderas fotos de las anotaciones de Mauricio Macri, que son completamente distintas a las atribuidas por C5N, tanto en el contenido como en el tipo de letra. Allí Macri habla de que la Argentina “amaneció con una sonrisa”, el lunes 13 de septiembre, y aclara que no hay que tener “euforia” porque todavía “falta para recuperar”. En otra parte apunta 3 sentimientos: “alegría”, “esperanza” y “libertad”.

A la izquierda, la foto falsamente atribuida a Macri; a la derecha, las anotaciones de Macri capturadas por Maximiliano Luna (Infobae).

Otro elemento a considerar es que en la foto verdadera de las anotaciones de Macri se ve del lado derecho una botella de agua acostada sobre la mesa y la punta de una lapicera, algo que también se observa en la emisión de TN, cuando un grupo de camarógrafos capturan las imágenes de las anotaciones. En la foto falsa hay, por el contrario, un teléfono negro en el ángulo superior derecho, cuyas anotaciones pertenecen, según Infobae, al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

Reverso consultó a Gustavo Gómez Repetto, vocero de Macri, quien señaló que “esas anotaciones no corresponden a las del ex presidente” y aseguró que “no es su letra”. Por otro lado, confirmó que las anotaciones mostradas en la foto de Maximiliano Luna -de Infobae- sí son sus anotaciones, que fueron tomadas cuando se producían los discursos de Cornejo, Ferraro y Bullrich.

Además, Gómez Repetto envió a Reverso una foto de una dedicatoria realizada por Macri en su libro “Primer Tiempo” para demostrar que la letra no coincide con la atribuida en C5N.

Macri estuvo en mayo último en el programa de “La noche de Mirtha con Juana”, en el que le regaló un ejemplar de su libro a la conductora con una dedicatoria que Viale mostró al aire. Allí la letra coincide por completo con la escritura enviada por el vocero de Macri y con las anotaciones fotografiadas por Luna (por ejemplo, la letra “A”), pero se diferencia de las que escriben “nobiembre” y mostró al aire C5N.

A la izquierda, la letra de Macri en la dedicatoria a Juana Viale y en la foto de Maximiliano Luna (Infobae); a la derecha la foto falsamente atribuida a Macri.

Por lo tanto, es falso que Macri escribió con errores de ortografía las anotaciones que figuran en la captura difundida en redes sociales y medios de comunicación.

