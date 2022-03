Este miércoles a las 20.30 horas, comerciantes de Trelew se reunirán en la Cámara de Comercio del Este del Chubut (Cicech), con las autoridades de la Unidad Regional, alarmados por la ola de inseguridad en la zona céntrica que se viene propagando en las últimas semanas.

En principio, el encuentro será solamente con las autoridades policiales locales. En esta oportunidad, no fue convocado el ministro de Seguridad Leonardo Das Neves ni tampoco los funcionarios municipales.

El titular de la Cicech, Rubén Villagra, quien presenció este miércoles a la mañana el discurso del intendente Adrián Maderna en el Concejo Deliberante, indicó que los comerciantes ven con suma preocupación que los robos son cometidos por delincuentes que tienen antecedentes y siguen en las calles. Los propietarios de los locales "ven que hay reincidencia sobre las mismas personas que roban a la hora están de nuevo en el comercio haciendo de las suyas", apuntó.

CON MADERNA EN LA MUNICIPALIDAD

Asimismo, Villagra dio por hecho en los próximos días mantendrán una reunión con el intendente Adrián Maderna para abordar la problemática de la inseguridad. Tampoco descartó acudir a las autoridades provinciales si estos problemas persisten en Trelew.

Villagra aclaró que la idea es que la reunión se lleve a cabo en la Municipalidad de Trelew, tomando en cuenta el antecedente de aquella reunión del año pasado con Maderna, el ex ministro Federico Massoni y el procurador Jorge Miquelarena, que en el gabinete municipal interpretaron como una "emboscada" de la oposición de la UCR y el PRO.

"No queremos llevar a la Municipalidad (a la Cicech) para que no se sientan como la última vez que lo hemos llevado a una trampa", aclaró Villagra sin ánimo de herir susceptibilidades ni de incomodar al gabinete de Maderna.

VIllagra en todo momento dejó en claro que la política partidaria no debe mezclarse con la Cámara de Comercio en términos institucionales. "Nosotros nos tenemos que separar de eso. Esta es una entidad gremial comercial y cuando los comerciantes nos piden una reunión nosotros accedemos a ella", diferenció

MAMET PIDIÓ "AUNAR ESFUERZOS"

En la reunión de esta noche no estará el comerciante Pablo Mamet, quien trabaja en un proyecto de gobierno para Trelew, y esta mañana estuvo en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante.

Al ser consultado, Mamet indicó que no fue invitado -aclaró que tampoco tenían por qué hacerlo-, y vio con buenos ojos que los comerciantes trabajen para buscar soluciones a este flagelo que preocupa a los trelewenses. "Es tiempo de aunar esfuerzos y buscar soluciones más que echar culpas, siempre que estas reuniones sean con este sentido son positivas", concluyó Mamet.