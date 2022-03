Una pareja en México viajó miles de kilómetros para ver a su banda favorita, Coldplay, pero antes del show se dieron cuenta que había dejado las entradas en su casa e hicieron todo lo posible para solucionar el problema.

Una de las protagonistas de esta historia es Miriam Bueno, que junto a su novio, Annie Fernández, querían cumplir uno de sus sueños: ver a Coldplay en vivo. La banda liderada por Chris Martin daba un recital en Monterrey parte del "Tour Music of the Spheres", y ellos compraron las entradas para asistir.

La pareja reside en la ciudad de México y hasta el estado de Nuevo León tienen que viajar miles de kilómetros. Por eso decidieron ir en avión.

Por tratarse del grupo británico, la joven quiso documentar todo y contaba lo que les sucedía en su cuenta de TikTok (@miriambg0).

Sin embargo, al llegar a Monterrey se dieron cuenta de que se habían olvidado las entradas del recital en su casa. “Se nos olvidaron los boletos y mi novio tuvo que regresar. Quisiera que fuera broma, pero no”, expresó la mujer en la red social.

Además, indicó que su pareja volvió solo para buscar los boletos. Mientras tanto ella lo esperó en el aeropuerto. En ese momento, todos sus planes se vieron modificados y lo que más les importaba era tener los tickets en sus manos, restando tan solo 24 horas para el show.

El hombre llegó a buscar los boletos, pero perdió dos vuelos y luego debió esperar horas para que saliera el siguiente. “Tal vez fue nuestro error, nuestra culpa, nuestro descuido, no haber guardado los boletos, pero en verdad nos mandaron los boletos al aeropuerto, los recogió bien, sin problema, pero no pudo abordar”, añadió la chica.

Finalmente, el sueño de la joven pareja se hizo realidad y pudieron llegar a tiempo al show de Coldplay.

El vídeo de su odisea se viralizó rápidamente y obtuvo 2.3 millones de visualizaciones, más de 157 mil me gusta y miles de comentarios de usuarios que los felicitaron por no darse por vencidos. Además, muchos le dieron consejos para no volver a olvidarse las entradas.