La familia colombiana reside en Florida, Estados Unidos. Tenía previsto visitar Argentina y Colombia, pero decidieron agregarle a su viaje una estadía en Brasil para poder alentar al equipo de Colombia que juega la Copa América. Pero al arribar se llevaron una gran desilusión, ya que los partidos se juegan sin público.

"No sabíamos que no iba a tener público. Lo lógico era que tuviera público. Inicialmente iba a tener. En Colombia iban a tener público. Iban a llenar el 30% de la ocupación del estadio... entonces creímos que iba a ser igual, pero no", lanzó Julia Calderón a un periodista de Brasil.

La madre explicó que tenía planeado visitar Argentina y Colombia con sus dos hijos sin embargo cambiaron el pasaje para arribar a Brasil, creyendo que iban a permitir el ingreso, dato que nunca corroboró.

Fuente: Telefé