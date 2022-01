El mes de diciembre no fue muy caluroso, y enero tampoco no ha sido un mes de muy altas temperaturas, a diferencia del año pasado. Sin embargo, el trabajo de los guardavidas no tiene descanso en las playas de Comodoro Rivadavia.

Martín Gurisich, director General de Deportes de Comodoro, explicó a ADNSUR que generalmente el trabajo de guardavidas depende fundamentalmente del clima. “Cuando nosotros tenemos un verano muy intenso, se presta a que la gente se acerque más a la playa y aumenta el porcentaje de situaciones peligrosas”, indicó.

En lo que respecta a esta temporada, reconoció que “hemos tenido días de viento, algunos días de lluvia, así que si bien tienen trabajo todos los días, la afluencia de gente no fue tan grande”. No obstante, reconoció que “hasta ahora, se han hecho muchos salvatajes”.

“Por ejemplo, el día domingo se hicieron seis salvatajes, dos en la costanera y cuatro en Caleta Córdova. Es un trabajo habitual que no toma difusión, pero cuando uno habla con los encargados del servicio manifiestan que es una temporada por el momento - y debido a que clima no ha acompañado - ‘moderada’”, agregó.

Ante esta situación, el Gurisich reconoció que es importante al momento de visitar las playas tener en cuenta ciertas cuestiones ante una situación peligrosa. En el caso de una playa habilitada avisar inmediatamente a los guardavidas para que intervengan y en el caso de una playa no habilitada “siempre avisen al 103 que es Defensa Civil, con quienes trabajamos articuladamente y enseguida se activa el rol de emergencia y sale la camioneta a lo que haya que atender”.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

👉 Dentro de lo posible, que la familia comodorense se acerque a las playas habilitadas. Comodoro Rivadavia cuenta con la playa habilitada de la costanera, Km.3, Km.4, Km. 5 y Caleta Córdova. Les sugerimos que si van con chicos, opten por estas playas porque cuentan con un servicio de guardavidas fijo, permanente en el lugar, en el horario de 12 a 20 horas.

Siempre se recomienda al momento de asistir a las playas, que vean cuál es el sector de cobertura, hablarlo con los guardavidas, ver el estado del mar, que siempre hay una bandera que lo indica.

🟥 Bandera roja: Ingreso restringido

🟨 Bandera amarilla: Con precaución

🟩 Bandera verde: Libre ingreso

Y si hay menores, consultarle al guardavidas cuál es la zona en términos comunes “más bajita”, “más playita”. “Son precauciones muy generales, pero al momento de ingresar a la playa, son las básicas”, destacó Gurisich.

El servicio de guardavidas -con 50 integrantes en su plantel - tuvo su inicio el 1 de diciembre de 2021 y se mantendrá activo hasta el 31 de marzo inclusive. En los horarios de 12 a 20 horas en las playas de Costanera, Km.3, Km.4 y Km.5; y de 14 a 20 en la playa de Caleta Córdova.

“A este trabajo se le suma una camioneta que va con cuatro guardavidas y una embarcación, que es un servicio móvil que cubre la playa de la “Bajada de los Palitos” pasando Rada Tilly, sigue Herradura y cubre también la playa de “Los Límites”. Esas dos playas no están habilitadas con un servicio de guardavidas permanente, pero siempre tenemos un grupo de guardavidas que anda con un bote presto a cualquier situación que surja para estar en el lugar”, detalló finalmente el director.