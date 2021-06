Durante esta semana, un grupo de vecinos mantuvo una reunión virtual con los diputados de Hacienda y Presupuesto de Rawson para acercar el reclamo de los aumentos que mes a mes los sorprende en relación al plan de cuotas que mantienen con el IPV para el pago de la casa propia.

Marianela Villegas, una vecina de Kilómetro 12, dialogó con ADNSUR y explicó que "lo que estamos reclamando desde el día uno que nos empezaron a cobrar, es el aumento desproporcionado de las cuotas de la casa. Si bien el sueño de la casa propia es re lindo, se cumplió, estamos muy felices, queremos seguir pagando la casa, pero lamentablemente mes a mes es insostenible la situación y es una incertidumbre todo el tiempo", manifestó la vecina.

Los montos de las cuotas del plan de IPV aumentan mes a mes y se desconocen previamente las cifras, en este sentido, Marianela dio el ejemplo de su casa, que la recibió el 6 de junio del año 2020. Explicó que su primera cuota en el mes de julio fue de "$10.800 pesos", y dijo que "al día de hoy yo estoy pagando 18 mil pesos". En este sentido, señaló que "lo que nosotros reclamamos es por qué la casa está tasada en valor UVI que es la moneda extranjera, y eso es lo que no nos quieren responder o nos responden y nos dan vueltas", manifestó.

En febrero de este año, los vecinos y vecinas presentaron una nota, pero "no respondieron nada", según informó Villegas. Y ahora están preparando una nueva nota con los vecinos que fueron adjudicados en el plan en diciembre del año pasado.

"Ellos ya comenzaron a pagar la cuota, pero ya directamente arrancaron con una cuota de 18 mil pesos", y agregó que "no todos pagan por igual", ya que hay sectores con diferentes cooperativas o asociaciones.

"Nosotros queremos pagar, pero que pongan una cifra estipulada, que digan mes a mes tienen que tener 10 mil pesos o 12 mil pesos que salga la cuota de la casa y van a recibir la plata, pero con estos aumentos desquiciados hay gente que opta por comer o pagar los servicios o pagar la cuota de la casa", comentó la vecina.

El martes, algunos de los vecinos del barrio Km 12, mantuvieron una reunión virtual con los diputados de Hacienda y Presupuesto de Rawson, y fueron incluidos en un grupo de vecinos de Chubut en donde se encuentran compartiendo la misma situación, el tema del aumento.

Villegas afirmó que "hay vecinos de Dolavon, Puerto Madryn que ellos tuvieron un aumento de casi 100%. No sé en qué se basan ellos para tasar la casa, para cobrarnos. Eso es lo que nosotros no entendemos y no tenemos respuesta".