CALETA OLIVIA (ADNSUR) - Un grupo de vecinos del barrio Esperanza de Caleta Olivia, realiza desde las primeras horas de este lunes un corte en la ruta N° 3 en el acceso norte a la ciudad santacruceña. Largas filas de camiones y vehículos particulares esperan que se levante la medida para circular.

Los vecinos reclaman que se finalice la obra que les permita contar con gas en sus domicilios. Gabriel Barrionuevo, gerente de Distrigas, confirmó un compromiso para avanzar en la red de gas para que los vecinos puedan contar con el servicio. Explicó que la obra se encontraba demorada por un daño en la red de gas.

"El problema es que hay reparar donde ha sido dañada la cañería. La otra opción era renovar toda la red, era muy costoso y lleva su tiempo. Los vecinos tienen las cuplas hace un par de semanas y los pozos los vamos a hacer nosotros", dijo. Y agregó que "Se va a hacer un acta para dar una fecha cierta de cuando se va a arrancar", confirmó a partir del reclamo en la ruta.

Por otro lado, Jorge , un vecino, contó a Canal 2 que "vamos a esperar que se haga un acta y después una asamblea para decidir con los vecinos. Necesitamos un compromiso público", pero adelantó que seguramente estarán liberando la ruta próximamente tras la firma del compromiso.

"Nuestros hijos tienen frío", reclamó tras aclarar que "no es que somos malos vecinos, simplemente queremos el gas. No queremos nada gratis. Nosotros no somos ningunos ladrones", dijo al señalar que la obra beneficiará a más de 280 familias.