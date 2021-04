COMODORO RIVADAVIA - Vecinos autoconvocados se movilizaron hasta el Municipio por el pedido de tierras. María Belén Nahuelpan, referente de los vecinos autoconvocados, explicó a ADNSUR su situación actual: "Somos representantes de los distintos barrios de la ciudad, que nos juntamos con un fin en común que es la solicitud de tierras".

"Muchos nos encontramos alquilando y los valores están muy caros. Otros están con problemas con sus respectivos alquileres, donde no pueden seguir estando", señaló.

Nahuelpan comentó además, que "desde el año pasado formamos el grupo, hemos ido al Concejo Deliberante, a Tierras, varias veces a la Municipalidad y seguimos esperando alguna respuesta. A pesar de hablarlo, no llegamos a nada".

En total son 30 familias las que representan dicho reclamo, que hoy se volvió a hacer presente en las puertas del Municipio. "Por eso esperamos una respuesta. Somos todos argentinos y necesitamos tierras para poder hacer nuestra casa", agregó.

En cuanto a los trámites que demanda esta condición, señaló: "hay mucha gente que tiene expediente y se ha inscripto hace muchos años. Algunos han ido por si solos a reclamar su tierra, previo a que se forme el grupo, y nunca han tenido respuesta".

"En general, la mayoría tiene sueldos reducidos. Eso afecta a la hora de pagar los alquileres. No nos da el bolsillo. Pero eso no quiere decir que el día que nos den un terreno no podamos construir", remarcó. Y agregó: "así como nos la rebuscamos para pagar los alquileres, muchos puede pagar su casa propia. No vamos a bajar los brazos y lucharemos por nuestras familias".