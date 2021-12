Una dosis de refuerzo de Johnson & Johnson (J&J) hace que la vacuna tenga una eficacia del 85% para evitar casos graves de coronavirus frente a la variante Ómicron, según un estudio realizado en Sudáfrica, se informó hoy.



"La eficacia de la vacuna contra las hospitalizaciones aumenta tras la inyección de la dosis de refuerzo", alcanzando el 85% en el mes uno y dos siguientes a esa segunda inyección, según un estudio publicado este jueves en el sitio de prepublicaciones medRxiv, destacó la agencia AFP.



El estudio, que todavía no fue examinado por otros investigadores, fue llevado a cabo por el Consejo Sudafricano de Investigación Médica (SAMRC) en personal sanitario del 15 de noviembre al 20 de diciembre.



Cerca de medio millón de trabajadores sanitarios sudafricanos recibieron previamente una dosis de la vacuna de J&J en el marco de unos ensayos clínicos, y luego algunos de ellos recibió una dosis de refuerzo, entre seis y nueve meses después de la primera inoculación.



La tasa de eficacia de la dosis de refuerzo contra Ómicron se determinó comparando a un grupo de 69.000 trabajadores sanitarios que la habían recibido con individuos no vacunados, en las nueve provincias del país.



La protección contra una eventual hospitalización aumentó con el tiempo, pasando del 63% entre cero y trece días después de la inyección de refuerzo, a un 85% entre uno y dos meses después.



Previamente en diciembre, otro estudio realizado en Sudáfrica mostró que la vacuna del laboratorio Pfizer protegía en un 70% contra los casos graves de la enfermedad causados por Ómicron, pero con dos dosis. Todavía no se han publicado resultados de eficacia de la vacuna de Pfizer con tres dosis.



Johnson & Johnson comunicó los resultados de otro estudio, realizado con varias decenas de personas que habían sido vacunadas con Pfizer, para comparar el efecto de una dosis de refuerzo de J&J respecto a una tercera dosis de Pfizer.



Dos semanas después de la tercera inyección, el refuerzo de Pfizer producía más anticuerpos contra Ómicron que la de J&J.



Pero cuatro semanas después, los anticuerpos de la dosis de refuerzo de Pfizer disminuían y solo se multiplicaban por 17, mientras que los de J&J continuaron aumentando, hasta multiplicarse por 41.

Las personas saludables y con dosis de refuerzo son menos propensas a las infecciones graves de Ómicron

Fuente: Telam