Este viernes por la mañana, el comisario mayor Enrique Urrutia, jefe de Penitenciaría de la Policía de Chubut, en diálogo con Periodismo de 10 por la CNN Radio Comodoro, detalló la situación actual de demanda en las distintas jurisdicciones penitenciarias de la provincia de Chubut, y dejó en claro que "hay 18 vacantes en este momento, en la alcaldía de Comodoro, y hay 28 presos de Comodoro cumpliendo sentencia en Trelew".

Lo manifestó en relación a los dichos recientes del fiscal Cristian Olazabal, quien aseguró que "hay siete condenados por robos que no están en la cárcel por falta de espacio", destacando por ese motivo que su preocupación radica en que las penas de estas personas, la mayoría acusada de robos, podrían expirar y se quedarían sin cumplir las condenas ordenadas por la justicia.

En ese sentido, el comisario Urrutia informó que no se requirió desde el ambiente judicial, por lo menos en el tiempo que el está en el cargo desde febrero de este año, un informe para plantear este tipo de problema. Pero igualmente, aseguró que el sistema tiene que buscar las vacantes correspondientes para que los condenados cumplan su sentencia.

Desde el Área de Penitenciaria de la Policía de Chubut, tienen el deber de realizar la distribución de los distintos condenados en las dependencias de la provincia, "no le consta que una persona no haya terminado de cumplir la condena por falta de espacio".

Aquellos condenados que mencionó Olazabal, sin ser conocidos esos casos para Urrutia, al no haber sido informado con algún requerimiento de traslado puntual, según él, "debieron estar detenidos y no lo estuvieron por alguna circunstancia externa al espacio disponible", ya que no es posible que una persona condenada por la justicia, no pueda llevar la ejecución de la pena "por falta de cupo".