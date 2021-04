PUERTO MADRYN (ADNSUR) - Una situación insólita se vivió este jueves en el Concejo Deliberante de Puerto Madryn, cuando Elizabeth Chamorro -vecina de la ciudad- iba a ocupar el puesto de la "Banca del Vecino".

Al subir al atril, la vecina no quería utilizar tapabocas y criticó fuertemente esta medida sosteniéndose en “información científica” y en su experiencia propia, sobre las consecuencias que generaría su implementación diaria. “La OMS recomienda el uso de tapabocas y no obliga, mientras el municipio de Madryn multa a quien no lo utilice”, indicó.

Y añadió que “los tapabocas no sólo no son efectivos contra el contagio, ya que es imprescindible que el material sea adecuado para esa función, sino que afectan la salud, por no permitir la buena respiración”.

Asimismo, la mujer señaló que “los únicos comprobados científicamente que no son dañinos son los KN95 y están prohibidos la venta al público por ordenanza”, señaló.

Según publica Diario Jornada su reclamo fue respondido por las ediles Andrea Moyano y Alejandra Concina, quienes la acusaron de "negacionista" de la pandemia, advirtiendo las consecuencias que pueden traer estas influencias en medio del avance de la segunda ola de coronavirus.