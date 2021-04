COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Una vecina de Comodoro ganó una camioneta Ford Ranger doble cabina 0 Kilómetro con el Telebingo. La premiación tuvo lugar en la Agencia 6013.

El gerente zonal, Leonel Lanzani, señaló: “Este premio corresponde al Pozo Acumulado a Bingo que por más de veintisiete sorteos se mantuvo vacante hasta que finalmente salió en Comodoro, lo cual como responsable regional me pone muy contento tanto por la apostadora como por la agencia que vendió el cartón ganador”.

En alusión al pozo acumulado, el funcionario destacó que “para los dos sorteos del mes de abril a este premio se lo ha renombrado como Súper Bingo, el cual se pondrá en juego en todas las rondas con un pozo de un millón de pesos y que para acceder al mismo se ha determinado que la bolilla tope sea hasta la 39 inclusive”.

"Si compraste un cartón de Telebingo y no ganaste aún estás a tiempo de participar en el sorteo de los No Ganadores por un premio de 25 mil pesos mensuales durante un año. Lo único que tenes que hacer es completar con tus datos personales el dorso de un cartón no ganador y depositarlo en las urnas dispuestas en cualquier agencia de la provincia. Esta modalidad se sorteará mensualmente y hasta fin de año en conjunto con el último sorteo del mes del ya clásico bingo chubutense”, recordó Lanzani.