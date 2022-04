Natalia es una taxista de Córdoba que en las últimas horas se animó a denunciar acoso e intimidación por parte de otros choferes hombres en la provincia de Córdoba.

Tanto la taxista como lo el grupo de conductores se encontraron en la parada de autos ubicada en la puerta del Sanatorio Allende, en Cerro de las Rosas. Los hombres la amenazan por parar en dicho sector para levantar pasajeros. Además, la conductora contó que le exigen un “canon” para permitirle trabajar en ese punto y que, cuando los filmó, uno de ellos, de edad mayor, le mostró los genitales.

Uno de los taxistas que la conductora llegó a filmar, se había colocado detrás de su auto, con el fin de exigirle que se retirara del lugar, a menos que procediera a abonar un monto para poder trabajar: “Tenía que pagarle un canon”, denunció Natalia. Además, la taxista reconoció que se asustó “mucho”: “Le pregunté quién era, porque no había tomado conciencia de que era el dueño del remís trucho que estaba atrás”, reveló la mujer.

“Me exigió que le tenía pagar”, enfatizó la taxista. “Me preguntó mi nombre y me dijo: ‘Si no pagás, te sacamos de acá’”, detalló la conductora, que denunció reiteradas amenazas. “Me dijo que si no me iba, me iba a pasar algo en la calle, que me acordara de su cara”, denunció la mujer sobre las graves advertencias que le realizó el hombre, en plena vía pública, para no dejarla trabajar.

En el momento en que la taxista los comenzó a registrar la situación con su celular para grabar los rostros, a partir de las graves amenazas que le formularon los otros choferes, uno de ellos, cometió exhibiciones obscenas en la vía pública: “Cuando comienzo a filmarlos, me bajo del taxi para tomarle la patente, al remís trucho y del taxi, el conductor me dice: ‘Filmame acá, filmame la ch*’”, indicó sobre la agresión. “Este hombre me amenazó de muerte; me decía que lo filmara y me mostró los genitales”, expresó Natalia sobre los hechos.