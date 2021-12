En un contexto de constante suba de casos de coronavirus, y con la campaña de vacunación estancada tras el éxito inicial, la provincia de Catamarca evalúa cobrar el tratamiento médico a quienes no estén vacunados y se contagien de Covid-19.

Así lo afirmó el gobernador del territorio norteño, Raúl Jalil, quien afirmó que buscarán que "los que tienen obra social y no se vacunen tengan que pagar a través de la obra social".

“En Catamarca tenemos tratamiento gratuito para todas las personas, tengan obra social o no, pero lo que vamos a evaluar es que los que tienen obra social y no se vacunen tengan que pagar a través de la obra social, que tengan que abonar un coseguro”, dijo en diálogo con Radio con Vos.

En ese sentido, destacó que la provincia tiene "un hospital monovalente muy equipado donde atendemos a todos los pacientes de Covid en un solo lugar en forma gratuita, tenga o no obra social", y que "hoy un sindicalista me preguntó qué posibilidad había de que no sea gratuito para el que no se quiera vacunar".

"Fue una idea de una reunión que tuvimos con los sindicatos de la salud y vamos a ver si la podemos implementar”, explicó en ese sentido.

Respecto a la vacunación, destacó que en el Norte “queda muy poco porcentaje” de la población no inoculada. “En el Norte la gente se vacuna mucho más, no tenemos campañas antivacunas”, dijo.

Y cerró: ”Hemos llegado a un nivel muy importante (de población vacunada), tenemos más de 10 mil personas con tercera dosis. El 93% con una dosis y más del 80% con las dos”.