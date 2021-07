La modelo estadounidense Leyna Bloom hizo historia en las últimas horas, tras convertirse en la primera mujer trans en protagonizar la tapa de la prestigiosa revista Sports Illustrated.

Bloom, quien también es activista y actriz, estará en la tapa del magazine que saldrá a la venta el próximo 22 de julio, correspondiendo a la edición del mes de agosto.

"Este momento histórico es importante porque nos permite vivir y ser vistas. Muchas chicas como nosotras no tenemos la oportunidad de vivir nuestros sueños, o de vivir mucho tiempo en absoluto", destacó la joven.

Bloom, de 27 años, es una de las modelos transgénero más conocidas en la actualidad, habiendo saltado a la fama tras su participación en la Semana de la Moda de Nueva York en 2017.

"¡Estoy muy feliz y honrada de compartir que soy la primera mujer trans en aparecer en la portada de Sports Illustrated!", expresó en su cuenta de Instagram adjuntando una foto de la portada de la revista.

Y agregó: "Este momento cura mucho dolor en el mundo. Nos merecemos este momento".

Por otro lado afirmó que "he soñado un millón de hermosos sueños, pero para las niñas como yo, la mayoría de los sueños son solo esperanzas fantasiosas en un mundo que a menudo borra y omite nuestra historia e incluso nuestra existencia", y que "este momento es tan poderoso porque me permite vivir para siempre incluso después de que mi forma física se haya ido. No mucha gente puede vivir en el futuro, así que en este momento, estoy eligiendo con orgullo vivir para siempre".

"Es un momento histórico importante para chicas como nosotras porque nos permite vivir y ser vistas. Muchas chicas como nosotras no tenemos la oportunidad de vivir nuestros sueños, o de vivir mucho tiempo en absoluto. Espero que mi portada les permita a aquellas que luchan por ser vistas sentirse valoradas. Permitanmé ser una mensajera que nos guíe hacia un futuro de respeto y aprecio por todas las mujeres en todas las formas y condiciones sociales", cerró.