Una triste situación le tocó vivir en las últimas horas a una mujer oriunda de California, Estados Unidos, luego de que no la atendieran en un bar por el hecho de ser sorda.

Shannon Heroux, la protagonista de la historia, grabó un video para la red social TikTok explicando lo sucedido, y mientras hablaba ante la cámara rompió en llanto.

En la filmación, la mujer afirma que al llegar al lugar le pidió al cajero del lugar si se podía bajar la mascarilla para así poder leer sus labios y entender lo que le decía, pero tanto él como el gerente se negaron.

"No me creyó. Se podía ver en su lenguaje corporal... Seguí diciendo: 'Escríbalo', una o dos veces, y luego siguió hablando con la máscara puesta. Y luego, antes de darme cuenta, le dije: '¿Vas a aceptar mi pedido?', Y él dijo que 'no', o negó con la cabeza", reveló.

"Ninguna persona sorda se merece eso, ya sabes. Es una discapacidad invisible. No debemos ser juzgados así, incluso si hablamos o no hablamos. No importa", afirmó además la damnificada.