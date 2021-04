BUENOS AIRES (ADNSUR) - Una mujer que había perdido un embarazo de mellizos fue mamá de trillizos en plena pandemia, y descubrió que estaba embarazada gracias a un test viral de TikTok.

Melina, de 30 años, se encontraba usando su celular cuando se topó con el “test del embarazo casero”, el cual tras realizárselo dio positivo. Si bien sabía que no había respaldo científico para ello, al poco tiempo decidió hacerse uno tradicional.

“Me dijo que se iba hacer un test de embarazo. La verdad no nos habíamos cuidado, había chances”, contó Sergio, su pareja, en diálogo con Infobae previo a asegurar que tras unos minutos en los queMelina se encerró en el baño, salió con un resultado positivo.

“Lo tomamos con alegría. Antes de la llegada de Valentin habíamos perdido otro embarazo de mellizos, así que fuimos con cautela”, explicó el hombre en relación al menor de sus dos hijos.

A los pocos días ella fue a hacerse una ecografía, a la cual Sergio no pudo asistir por tener que cuidar a los hijos de ambos. “No hay uno solo, son tres”, le dijo el médico a Melina durante su ecografía endovaginal.

"Melina llegó a casa rara. le pregunté cómo le había ido y me dijo vamos a tener trillizos. Me paralicé, y le dije ‘¿mellizos?’ ‘No, trillizos’ me respondió. Llamé a mi hermana para contarle, y después le fuimos compartiendo la noticia a toda la familia”, agregó el padre de los chicos sobre el momento en que conoció la noticia.

“Mi prima tiene mellizos, mi abuela también era melliza... pero yo les gané”, sumó Melina entre risas.

Y sumó: “Teníamos mucho miedo porque era de alto riesgo, en un contexto de pandemia peor. Nada fue fácil”. Sin embargo, el pasado 9 de abril la mujer dio a luz a Joaquín, Simón y Luca.

“No solo pude entrar al quirófano acompañarla sino que los recibí en brazos a mis tres hijos Primero Joaquín con 2,020 kilos, después Simón 2,030 kilos y finalmente Luca, de 2,090 kilos”, concluyó el relato Sergio.