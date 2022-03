Una mujer británica padece una extraña condición que sorprendió al mundo, luego de que se conociera que no es capaz de reconocer ni siquiera su propio rostro.

Se trata de Lauren Nicole-Jones, quien padece prosopagnosia o ceguera facial, un trastorno sumamente traumático que por el momento no tiene cura.

A partir del mismo la joven no puede reconocer a sus mejores amigos ni a los personajes famosos, y tiene serias dificultades para hacerlo con fotos de ella misma.

Sin embargo, con el correr de los años aprendió ciertos gestos, hábitos y formas de hablar de la gente que le facilitan su reconocimiento en el día a día.

"A veces puede volverse la vida bastante complicada, ya que no siempre puedo verme en fotografías. Si alguien me muestra una foto y la persona tiene el pelo oscuro y mide más o menos mi estatura, pienso '¿por qué me muestran esta foto? Debo de ser yo", contó en diálogo con The Mirror.

Y sumó: "En ocasiones vi fotografías y pensé: 'parece un buen sitio, ¿cuándo fui?'. Luego me doy cuenta de que la de la foto es otra persona completamente diferente".

En ese sentido, aseguró que trata "de lidiar con esto con humor y han sucedido cosas muy divertidas, como pasar 40 minutos hablando con la persona equivocada en una videollamada o confundir a un ex novio con otra persona".

Más allá de algunas anécdotas divertidas que, reconoce, surgieron a partir de su condición, Nicole-Jones destaca que impacta en su autoestima y su forma de desenvolverse.

"Dejé de ver películas porque es demasiado confuso. Si hay dos mujeres rubias que se ven parecidas en la misma película, no puedo distinguirlas. Prefiero leer libros", dijo dando ejemplos del impacto que la enfermedad genera en su vida cotidiana.