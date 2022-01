Una mujer llegó al hospital con una pérdida de sangre y tuvo que esperar 12 horas para que la atiendan: perdió a su bebé

Ocurrió el lunes pasado en Santiago del Estero. Una mujer aguardó recostada en la sala de guardia del Hospital regional 12 horas para ser atendida. Estaba embarazada y había llegado con pérdidas de sangre.

La joven finalmente perdió su bebé. Según el portal Última Hora de Santiago del Estero, a la mujer se le produjo una hemorragia interna, dolencia que tampoco habría sido atendida en el nosocomio.

Un familiar de la víctima declaró al mismo medio: “La verdad no pude ver esta injusticia no sabía a quien llamar, mi prima sufrió abandono de persona por parte del hospital, perdió el embarazo y no la atendían, estaba tirada en sala de espera desangrándose, llorando no querían ni sacarle el feto ni hacerle la limpieza”.

La misma fuente añadió: “No es la primera vez que desamparan a una mujer, a mí también me pasó hace unos años y en la actualidad también conozco muchas mujeres que sufren y no les brindan una asistencia medica como corresponde”.

Con información de El Tribuno