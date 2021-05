Un hecho aberrante se vivió en las últimas horas en un parque de Estados Unidos, luego de que una mujer fuera obligada a abandonar el lugar por llevar un short "demasiado corto".

La víctima del hecho discriminatorio, que padece autismo, decidió compartir el video del momento en redes sociales denunciando el accionar de las autoridades del lugar, el Six Flags Park de Oklahoma.

"El 30 de abril de 2020, una oficial de policía del parque le gritó a mi hija por rodar colina abajo", escribió Bailey Breedlove en su cuenta de Facebook.

Y sumó: "Luego procedió a seguirme y me agarró del brazo para darme la vuelta y decirme que mis pantalones eran demasiado cortos".

Breedlove afirmó además que se encontraba junto a su hija de 11 años, quien lloraba mientras el agente se dirigía a su madre.

"No cometí ningún crimen y fui con mi novio, pues soy autista y tengo dificultades para hablar con policías. La policía me siguió gritando y pidiendo refuerzos, e hicieron que mi hija llorara desconsoladamente pensando que su madre estaba a punto de ser arrestada", sumó en la publicación.

Además, afirmó que el gerente del lugar intentó avergonzarla diciéndole que debía comprar pantalones nuevos. "Luego me amenazaron con que estaba cometiendo un allanamiento ilegal cuando acepté comprar pantalones cortos nuevos para que mi familia pudiera disfrutar de sus vacaciones. Luego me empujaron y me escoltaron hacia la entrada", indicó.

Y cerró: "Sus políticas son vagas y confusas y la forma en que su cuerpo avergüenza y discrimina es ilegal. [...] Merezco un reembolso por el trauma causado a mi familia por un par de pantalones cortos en un día caluroso. No dejaré que esto pase ya que estamos en 2021 y no en la escuela secundaria. [...] Tengo una prohibición de 5 años ahora, pero no regresaré a ninguno de sus parques si así es como tratan a las mujeres y a los ciudadanos y visitantes respetuosos de la ley. Deberían estar avergonzados de ustedes mismo".