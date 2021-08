Una mujer oriunda de Valencia, España, denunció en las últimas horas que no se le permitió subir a un colectivo de su ciudad porque su escote "podía ofender a los pasajeros".

Cristina Durán, víctima del hecho de discriminación, publicó un tuit tras el mal momento atravesado asegurando: "Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los pasajeros".

"No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido discriminada, EMT Valencia", agregó adjuntando una foto de su vestimenta, y sumando que "en otros dos autobuses sí que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación?".

Según explicó, todo ocurrió el pasado 7 de agosto, cuando intentaba abordar un colectivo de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

A raíz de su denuncia pública la empresa se comunicó con ella solicitándole más datos para poder "investigar mejor qué ha ocurrido, para tomar las medidas necesarias".

"Sentimos la mala experiencia", agregaron desde EMT.