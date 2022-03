Una mujer denuncia hace mñas de un año que su propio hijo ejerce violencia de género y atenta contra la seguridad de su persona. Lleva más de 10 denuncias realizadas y no obtiene protección. En las últimas horas, se difundieron imágenes que su propio vecino logró filmar en donde se ve cómo el joven la golpea sin piedad en plena calle y la arrastra por la vereda.

La situación de violencia lleva más de un año, en el transcurso del cual la víctima presentó 10 denuncias contra su hijo por episodios de violencia continuos. Vive con el agresor y la pareja del mismo, quienes le hacen "la vida imposible".

Un vecino registró los sucesos en un video y se comunicó con el 911, aunque la policía no acudió al lugar de los hechos, en Quilmes Oeste.

Los primeros días de marzo, la víctima presentó una nueva denuncia contra la pareja agresora. La mujer asegura que suelen golpearla para expulsarla de la vivienda y adueñarse del inmueble.

EL MIEDO DE PERDER LA VIDA

En los últimos días, la víctima presentó un testimonio desgarrador: “Yo trabajo todos los días de 7 a 16 hs, además de los golpes y malos tratos mandaron a colocar cámaras de seguridad para vigilarme, de esa manera saben cuando estoy y cuando no. A veces vuelvo a mi casa y encuentro todo revuelto, cosas rotas y otras que me faltan".

Su denuncia involucra también al padre de sus hijos, quien -según las declaraciones de la mujer- la amenazó con un arma de fuego: "Hace 20 años que estoy separada del padre de mis hijos, él ya no está conmigo, y apoya todo lo que me están haciendo. En una oportunidad vino hasta la puerta armado, ya no se que hacer tengo miedo de no contarla más”.

Si bien la víctima admite que el conflicto comenzó hace 2 años, las denuncias formales fueron presentadas "hace un año" en la fiscalía 11. "A mí me representa la Dra. Carolina Villanueva de la fiscalía 3 todo es muy doloroso. Es mi hijo, no pude encarar de entrada esto, es muy vergonzoso para mí, hace 35 años que vivo allí, me conoce todo el mundo tanto a mis hijos como a mí”, confesó la mujer, muy angustiada.

"Estoy sola", insistió la víctima al reclamar una solución urgente del caso. "Vivo con miedo cuando salgo a la calle y cuando llego a mi casa. Pasan los meses, los días y las horas, no hay respuestas, las agresiones son cada vez mayores, no sé si podre contarla la próxima vez”, se lamenta.

Si sufrís violencia de género llama a la línea 144 las 24 horas.