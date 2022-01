Una mujer estadounidense sorprendió a su país en las últimas horas, al denunciar a dos docentes por "manipular en secreto" a su hija para que cambiara de género y nombre.

La situación involucra al club You Be You de la escuela Buena Vista Middle School, donde según la denunciante le habrían enseñado a la menor a vendar su busto además de incitarla a identificarse como hombre.

En base a los dichos de Jessica Konen, madre de la menor, profesores de la institución habrían logrado que su hija, de 11 años, afirmara que es bisexual, por lo que los acusa de “conducta extrema e indignante”.

“Literalmente me tomaron por sorpresa. Me sorprendió... Ni siquiera sabía cómo sentirme porque ni siquiera sabía de dónde venía”, afirmó Konen para la agencia AP luego de contar que se enteró de que su hija estaba entrando en un proceso de identificación y cambio de género cuando el mismo colegio la llamó a una reunión.

Allí, dijo, le informaron que la menor se estaba identificando como un niño, situación que según remarcó, provocó que se largara a llorar.

Por último, la mujer explicó que su hija atravesó un cambio drástico luego de que cerraran las escuelas por covid-19, volviendo "a ser feliz y libre al seguir comportándose como una niña", motivo por el cual asegura que su cambio fue producto de una manipulación de las docentes.