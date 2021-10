Una falla en la planta potabilizadora de agua de la localidad de Gaiman produjo que se extremen los cuidados por parte de la población, hasta tanto se resuelve el inconveniente.

El municipio de Gaiman informó que la falla en la planta potabilizadora se detectó cuando se realizaba un mantenimiento programado hace unas semanas. "Los fabricantes de la planta encontraron la falla, y se procedió a la compra de unas arenas que son parte fundamental del proceso de filtrado", indicaron y a su vez, señalaron que "por tratarse de un insumo que se provee desde el litoral del país, se demorará unos días en comenzar el proceso de recambio del insumo".

Ante esta situación, "la planta está potabilizando al 70% de su capacidad", y por eso, desde el municipio solicitaron a los vecinos en el contexto de la crisis hídrica que atraviesa Chubut" que se cuide el recurso.

Una vecina manifestó su malestar: "No se molesten en pasar por los sectores sin agua y ver como estamos. 3 días sin agua acá en treorky. Es una total vergüenza". En tanto, otra indicó a la publicación del comunicado: "un poco tarde avisan, del domingo que no ahí agua. Y este problemas viene hace 10 Años. Sigan no más".