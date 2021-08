Brenda trabaja en una joyería en Moreno, Buenos Aires y en las últimas horas denunció a su jefe por maltrato y humillación. En medio del ataque, la joven decidió filmarlo y difundirlo.

En las imágenes se ve al hombre a los gritos, totalmente furioso y con palabras agraviantes e insultos hacia la trabajadora. "¿Cómo es eso que no puedo sacar mercadería de acá? ¡Contestame o te rompo la trompa!", dijo el hombre. Cuando la joven le estaba diciendo por qué le gritaba, agregó: "¡Porque se me canta las pelotas! Soy el dueño de todo, idiota, ¿o no ves los papeles? Yo te los muestro, soy el dueño de todo yo acá. Soy el que pongo el alquiler y el que pago todo".

La agresión continuó y le dijo: "Negra sucia de mierda. Conchuda, villera puta". La joven dijo a C5N que el dueño siempre trata de esa forma a empleadas o clientes.

"Hice una denuncia pública y a través de eso se comunicaron varias ex empleadas, clientes y proveedores que recibían el mismo trato. No llegó a un abuso (sexual) pero sí maltrato y abuso psicológico", indicó.