Una joven se enteró que estaba embarazada 4 horas antes de dar a luz

Un insólito momento vivió una pareja de San Francisco, Córdoba, quienes fueron papás sin sospecharlo. La mujer afirmó que no sabía que estaba embarazada.

Hace algunos días, Valentina Prata tuvo que irse más temprano de su trabajo porque comenzó a sufrir algunos dolores. Le avisó a su pareja, Gustavo Contreras para que la retire del lugar y en unas horas la vida les cambió totalmente.

“Arrancamos ese día normal, a la mañana fui a trabajar y como a las tres de la tarde le aviso a mi pareja que no estaba bien, que me viniera a buscar. Llegando a casa pensaba que eran dolores normales de toda mujer, pero no. Me empecé a sentir muy mal así que llamamos al servicio de emergencias y a la media hora ya estaba en el sanatorio”, explicó la joven.

Cuando fueron al centro de salud le hicieron una ecografía y “Sentí un corazón que latía, pero no tuve tiempo de nada. A los 10 minutos estaba en la sala de parto y en otros 10 minutos ya la tenía en brazos a mi hija”, señaló

Finalmente, Fiorella llegó el martes 3 de agosto a las 17.30, con un poco más de 3 kilos, así lo informó El Periódico.