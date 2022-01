"Hace unos días, cuando empecé a tener tos, quise creer que no era de nuevo, pero la detecté al toque: la misma tos, la misma sensación, el mismo dolor de cabeza y de ojos", comenzó contando Andrea Miranda, una periodista de la provincia de Jujuy de 34 años, que por segunda vez y en menos de 40 días, se contagió de Coronavirus.

A través de su cuenta en Instagram, la periodista - que tenía las dosis de la vacuna contra el Covid - decidió contar cómo vivió el segundo contagio ya en pleno proceso de recuperación. “Nunca había sentido algo así, no podía respirar”, dijo sobre este cuadro que fue aún más complejo que el primero.

“Me han explicado que la doble infección es más compleja para los pulmones y que por eso puede haberme afectado así, pero no dejo de pensar en cómo la hubiera pasado si no me hubiera vacunado”, aseguró la influencer mientras se recupera de la enfermedad.

En noviembre del 2021 se contagió por primera vez mientras se encontraba de viaje en Río de Janeiro. Según recordó, esa vez arrancó con algo de tos y fiebre y tras comprar un test en la farmacia, confirmó que se había infectado y debió aislarse sin mayor complicaciones. Solo se agitaba mucho al subir y bajar escaleras.

Cuando llegó a la Argentina y retomó su trabajo, el cansancio corporal nunca desapareció por completo. Y semanas después volvió la tos. “Era una tos muy distinta a todas e igual a la que había tenido cuando contraje COVID-19″, dijo en diálogo con Radio Con Vos.

Los primeros síntomas comprendieron la segunda vez dolor de cabeza y fiebre además de la tos. Al tercer día el test dio positivo, y " al otro día empecé a quedarme sin aire. Me levanté y no podía respirar. Hablaba dos palabras y me agitaba. La pasé muy feo. Trataba de respirar y no se me llenaban los pulmones de aire”, recordó.

¿LOS ANTICUERPOS?

Andrea contó que “tenía las dos dosis de Astrazeneca y anticuerpos naturales, más protección imposible”, cuando se contagió por segunda vez.

¿Y por qué se contagio de nuevo? “La médica me explicó que no era la primera vez que pasaba, que ya habían visto casos de contagios seguidos porque son variantes distintas”, explicó la periodista. Y agregó: “Me dijeron que Ómicron esquiva los anticuerpos de otras variantes porque es muy contagiosa. Tiene un escape de inmunidad, esquiva los anticuerpos y te contagia igual aunque es poco común”, sostuvo.

Finalmente, indicó - según su doctora - que esta vez la afectó mucho más porque "sus pulmones no se habían terminado de recuperar y al volver a impactar otro virus no estaban al 100 por ciento de enfrentarse nuevamente al virus como cuando están totalmente sanos”, resaltó según publica Infobae.