Una joven psicóloga de Río Negro asesora sobre placer y es furor en las redes

Sofía es una joven psicóloga de Cipolletti (Río Negro), que actualmente cursa un posgrado en Sexología Clínica y creó un emprendimiento (Para Más Placer) dedicado no solo a la venta de juguetes sexuales y lubricantes, sino también a brindar información para derribar los tabúes en torno a la sexualidad.

Sofía Lirio tiene 26 años y es una joven psicóloga recibida en 2019 y oriunda de la ciudad rionegrina de Cipolletti. Su interés por la disciplina comenzó desde la adolescencia y fue el motor que la impulsó a cumplir sus sueños y deseos más anhelados, según detalla LM Neuquén.

Reinventarse en la pandemia

Su emprendimiento surgió en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, cuando todavía no había recibido su título universitario de la Universidad del Comahue y estaba por quedarse sin trabajo. En ese entonces tenía dos opciones: volver a vender empandas, al igual que cuando era más chica, o crear un proyecto original en el que pudiera plasmar sus conocimientos y experiencias. Y se jugó por esto último.

Fue entonces cuando una amiga le dio la idea de abrir una tienda online para vender sex toys, pero, según confiesa la rionegrina, en un principio le dio un poco de “vergüenza” porque no sabía cómo iba a reaccionar la comunidad en el Alto Valle.

Tras analizarlo bien, creó “Para más placer” y, en menos de un año, su espacio se convirtió en una comunidad donde el respeto, dinamismo y la honestidad entre sus integrantes es clave.

“Soy psicóloga (M.P.RN:2242), pero quiero ser sexóloga desde que tengo 17 años. Es una disciplina científica que tiene un fundamento teórico y un abordaje integral en el que se tienen en cuenta todas las miradas. La sexualidad es hermosa y placentera, pero también traumática por disfunciones sexuales que mucha gente padece. ‘Para Más Placer’ es pensar la sexualidad en y para todas las personas, de la manera en la que puedan disfrutarla, no solo desde lo coital o lo genital. Es algo mucho más amplio”, detalló la joven profesional.

Según comentó, su mayor interés está enfocado sobre todo en la sexualidad en personas con diversidad funcional. “Es una nueva manera de comprender y conceptualizar la discapacidad, un termino que aún no se termina de instalar. Uno de los primeros cursos que hice fue sobre este tema, con Silvina Peirano, una gran exponente. También hice muchos videos en vivo que estoy subiendo a mi canal de YouTube”, comentó.

Consultas por Instagram

La mayoría de las consultas a Sofía a través de Instagram le llegan por parte de hombres que buscan solucionar problemas comunes, pero que no se animan a compartirlo con otras personas.

“Algunos preguntan por disfunciones eréctiles y están quienes también tienen un deseo sexual alto, pero no así su pareja. Es algo que genera muchísimo malestar, pero siempre trato de explicarles que hay disritmias sexuales en la pareja, en la que uno está vibrando en una sintonía alta y el otro no. Eso no está bien ni mal, muchas veces pasa por diferentes situaciones, sobre todo de estrés”, especificó la rionegrina.

En cambio, las consultas de mujeres no son tan frecuentes, tampoco en su tienda online, donde la mayoría de los clientes son hombres.

Según comentó, "muchas mujeres no se dan el permiso de disfrutar de su sexualidad íntimamente y les cuesta decir ‘bueno, me voy a comprar un vibrador`”.

Sin embargo, desde el principio las ventas fueron altas. “La gente invierte bastante en su sexualidad”, aseguró la joven.

Su marca, “Para más placer” está patentada y el proyecto a futuro es el de crecer lo suficiente como para brindar nuevos puestos de trabajo.

“Cuando empecé se prestaba el chiste fácil, la falta de respeto. Por suerte esa gente comenzó a irse y ahora la interacción y los comentarios son hermosos. La sexualidad sigue siendo un tema tabú. La sociedad no acepta tanto que las mujeres ocupemos ciertos roles. Una mujer joven y profesional que hable sobre sexo intimida un montón y la manera que algunos tienen de defenderse es con el chiste fácil”, explicó.

Además, se refirió a la importancia de transmitir información sobre sexualidad desde un lugar profesional. “Hoy las redes dan un montón de poder y se piensa que por tener relaciones sexuales se sabe todo. Por estas razones también hay gente que sufre por no cumplir con estándares. Es un tema hermoso, pero está bueno que se informe siempre con responsabilidad”, dijo.

Comentó además que siempre está en la búsqueda de profesionales a quienes invitar a su canal y con quienes pueda dialogar sobre el tema. “Estamos en una época en la que enamorarse causa mucho miedo y poder abrir debate a estos temas que nos interpelan es súper importante. Abarcan toda nuestra identidad, la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y los demás”, opinó.

Fiesta aniversario

Sofía anunció que el 17 de mayo se cumple un año desde la inauguración de su emprendimiento y que, por está razón, el 20 del mismo mes realizará “Una fiesta más placentera” en 11/11 Bar Cultural, en Cipolletti. Aseguró que se realizará cumpliendo con todos los protocolos correspondientes.

Mientras tanto, los días 22 y 29 de mayo habrá un taller sobre masturbación femenina en el que se abordarán mitos y tabúes y temáticas tales como la anatomía de la vulva, la importancia del periné, técnicas de masturbación femenina, etc.

Por estos días, Sofía también está realizando una rifa en la que se sortean diferentes productos de su tienda online. Lo recaudado será donado a Funpabia Cipolletti, la agrupación por la cual adoptó a su perrita Amelié.