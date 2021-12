Un hecho de discriminación causó indignación en las últimas horas en La Plata, Provincia de Buenos Aires, luego de que una joven denunciara que no la dejaron entrar a un bar con su silla de ruedas.

Se trata de Martina Sierra, de 22 años, quien hizo su descargo en redes sociales afirmando que quedó "en shock, porque los que me conocen saben que salgo bastante y nunca me pasó algo así”.

“Hola! Les quiero contar una situación que me pasó y me dejó bastante mal. El sábado 18/12 quise ir a Bye Henry con unas amigas para festejar el cumpleaños de una de ellas. Cuando llegué pedí una mesa para cinco y la chica de la entrada me dijo que no había lugar”, comenzó su relato a través de la popular red social.

Y sumó: “Le pregunté si había para cuatro y me dijo que tampoco”. Sin embargo, poco después una amiga de ella fue a preguntar por la disponibilidad de lugares, y el personal del bar le dijo que si, pero que la silla de ruedas “no pasaba por el lugar”.

En ese sentido, relató que una de als empleadas del espacio el dijo que no podía pedir a los comensales que arrimaran sus sillas para que ella pasara porque lo consideraba "de mala educación".

“En el bar después se arma boliche y va a ser un quilombo con la silla”, les dijo otro empleado.

En su descargo, Martina agregó: “Ya es bastante insoportable cada vez que quiero salir tener que andar preguntando si el lugar está adaptado para que, encima una persona x decida si podés entrar o no (...) Somos muy abiertos para los temas populares y para otros muy ignorantes. Con esto solo quiero que se sepa cómo es la realidad para algunos, que por más que le pongamos toda la onda para hacer una vida ‘normal’ existe ‘gente’ (si se la puede llamar así) que te arruina el día”.

Y cerró: “La persona no es la discapacitada, la sociedad es la discapacitada”.

Ante su denuncia pública, el bar pidió disculpas a “una persona que se sintió maltratada y discriminada”, e indicaron: “De ninguna manera ese es el pensamiento de la empresa, que al construir el local lo hizo con rampa y baño para discapacitados”.