Una joven de 20 años tiene dos úteros, dos vaginas y doble período

El caso de una estudiante de 20 años que nació con dos úteros y dos vaginas se conoció en las ultimas horas. Se trata de Paige DeAngelo, que tiene didelfo uterino, un trastorno presente desde el nacimiento que significa que tiene dos sistemas reproductivos en pleno funcionamiento.

Según informa el Mirror de Inglaterra, debido a la afección también tiene dos períodos, lo que significa que podría estar embarazada en uno de sus úteros y no saberlo hasta que también tenga otros síntomas.

El didelfo uterino es una malformación congénita. El útero tiene su cavidad dividida en dos partes por un tabique, el cual puede ser completo llegando al cérvix o solamente alcanzar dos tercios, la mitad o un tercio de la cavidad uterina. Paige lo reveló en su cuenta de TikTok (tiene 300.000 seguidores) y agregó que podría embarazarse en ambos úteros al mismo tiempo, lo que sería muy peligroso.

La joven había sufrido períodos irregulares, a veces una cada dos semanas, durante años, pero no se le diagnosticó didelfo uterino hasta que visitó a un ginecólogo por primera vez a los 18 años. Era solo un chequeo normal, pero el médico le dijo que llamara a su madre, Carol Ann VanAuken, de 53 años, para escuchar la noticia. "Igual, al ver su cara, supe que algo andaba mal", dice.

Paige dijo: “Siempre tuve un período muy irregular, pero en realidad fueron dos ciclos encendidos y apagados. A veces sería una vez al mes y otras veces sería dos veces al mes, con solo un par de semanas de diferencia. Siempre fue una apuesta en cuanto a cuándo iba a tenerlo, y eso fue durante toda la escuela secundaria".

En las redes las reacciones de la gente cuando son amigables y divertidas, afirmó DeAngelo, quien contó que recibió muchas preguntas específicas con respecto a su afección.

“La gente piensa que son dos vaginas separadas por fuera, pero ese no es el caso, por eso no me enteré durante 18 años. Cada lado tiene la mitad del tamaño de una vagina normal. No causa ningún problema, pero definitivamente se nota”, contó con respecto a la anatomía de esa parte de su cuerpo.

La mayor sorpresa fue cuando le hicieron la primera resonancia magnética: “Yo estaba como ‘¿qué es eso?’, Y ellos dijeron ‘¡tenés dos sistemas reproductivos!’. No tenía idea. Honestamente, ni siquiera lo procesé de inmediato. Pensé que era un poco divertido al principio. Nunca había oído hablar de eso, pero luego, cuando volví al ginecólogo y hablamos sobre lo que implicaba, fue entonces cuando me di cuenta”.

La condición de Paige la pone en un riesgo mucho mayor de sufrir partos prematuros o abortos espontáneos, ya que sus úteros son mucho más pequeños de lo habitual, al punto que un médico le dijo que para su máxima seguridad si quería tener hijos probablemente tendría que tener una madre sustituta.

Paige, es estudiante de la Universidad Drexel, en Filadelfia, dijo que se sentía frustrada por no poder tener una familia de la manera que ella siempre lo soñó, pero es optimista y encontró un gran apoyo en una comunidad internacional de mujeres en Facebook que sufren de didelfo uterino como ella.

“Es descorazonador, pero soy una persona que siempre ve el vaso medio lleno; y el hecho de que haya gente que sí pudo tener hijos es lo que me hace seguir adelante”, contó la chica.