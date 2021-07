Este lunes 5 de julio en la provincia de Corrientes, se registraron ocho muertos por Coronavirus, uno de ellos es el de Naim Soledad, una adolescente de 16 años.

“No tenía enfermedades prexistentes”, dijeron allegados a la familia.

El colegio, Edgar Romero Maciel al que asistía la chica hoy no dará clases por duelo.

Su madre hizo un desesperado pedido a los jóvenes para que se “cuiden” y lamentó que su hija “no creía en la enfermedad y compartía el tereré con todos”.

Sobre el contagio y la enfermedad, la joven madre relató que Naim Soledad comenzó con fiebre y tos, y que los primeros días “ocultó cómo se sentía”, pero cuando el hisopado le dio positivo, se instaló en la casa del padre, pero no mejoraba y entonces fue que concurrió al hospital, donde la dejaron internada”.

“Ella no quería quedarse, no quería comer ni hacer los ejercicios, todo el tiempo hablaba por teléfono, hacía videollamadas, no quería estar sola, nosotros queríamos que se relaje y le pedíamos que luche”, relató sobre la internación de su hija mayor.

Contó además que su padre, Marcos Cabral, le cantaba una canción a su hija, “todas las noches antes de dormir a través de videollamada, porque ella no quería estar sola, quería volver a su casa”.

La joven estuvo más de 15 días en terapia intensiva, pero sus pulmones y su corazón ya estaban muy afectados por el Covid”, dijo Karina Ayala, madre de Naim Soledad.

La familia dolorosamente la despide. “Ella entró caminando y terminó muerta. No tenía enfermedades preexistentes y no pudieron darle ni plasma, ni otro tratamiento fuerte, por su edad, según dijeron los médicos”, comento una fuente allegada a la familia quien pidió no revelar su identidad.

La menor falleció este último domingo a las 22 y su muerte fue reportada este lunes por la mañana. Corrientes acumula desde inicia la pandemia 1.121 muertes y 80.083 en total desde marzo de 2020.

