Una abogada e influencer misionera relató el duro momento que le tocó atravesar luego de disfrutar una tarde con sus amigos en el río Paraná. En su posteo, advirtió que las imágenes son fuertes”, y contó que pasó. “Me picó una raya y me hizo doler muchísimo. Empecé a tener palpitaciones muy fuertes. No llegué a desmayarme pero sentí un dolor que pensé que me moría. Me latía tan fuerte el corazón...”.

Jesica Noel aseguró que la picadura le provocó una necrosis en la zona. "Hablando con los chicos del hospital me dijeron que hubieron dos picaduras más. Fue en la zona de Candelaria y Garupá. Ojito la isla del medio. Fue una herida cortante de tres centímetros (dos de profundidad) que no me dejaba apoyar el pie, me ardía. Me asistieron en el Hospital Madariaga y la verdad que los médicos son unos genios. Lo primero que hicieron fue tirarme agua caliente en la zona. Me explicaron que la raya tiene un efecto termogénico y cuando se le pone calor el veneno sale de la piel”, manifestó la influencer, quien acumula más de 110 mil seguidores en su cuenta de Instagram.