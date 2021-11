Micaela Pérez es una jugadora de fútbol de Comodoro Rivadavia que decidió contar el lamentable hecho que le ocurrió junto a su hija ,cuando se disponía a participar de un torneo organizado por la Asociación de Fútbol Femenino. En el ingreso le impidieron que la menor pase y como opción, le ofrecieron que se quede en el hall sola, sin poder ver a su mamá jugar.

“Viví uno de los momentos más feos de mi vida. Sentir la discriminación de que no dejen entrar a un gimnasio a mi hija a verme jugar!!! Criada entre camisetas , pelotas , jugadoras y findes a puro fútbol”, comenzó describiendo.

Y relató que junto a su hija llegaron hasta el gimnasio de la Escuela N° 723 donde se disputaba el torneo. “Nos paran en la puerta y nos dicen que ella no puede ingresar , motivo ? no puede ingresar , a lo que pido una explicación , y solo me responden que Sandra Nopay no deja que ingresen los hij@s de las jugadores, dando como opción dejarlos en el hall de la entrada, sentada, con frío y sin que nadie la cuide”, explicó.

La jugadora relató su indignación al denunciar discriminación. “Mi hija tiene el mismo derecho que cualquier persona a entrar a un gimnasio , porque ingresaron gente que no jugaba, que no juega o que son hij@s de .... cansada que esta asociación haga este tipo de diferencias y sobre TODO DISCRIMINACION, dejando desamparada a mi hija ,y a varios niños afuera al cuidado de nadie”

“Que la pelota no se manche, por gente poco empática e indiferente a esta situación”, concluyó en la publicación que fue más de 100 veces compartida.

