Una granja y fiambrería puso una pizarra en la puerta del local en la que con tiza de distintos colores conmovió al ofrecer comida "al paso" a quien lo necesite.

El local, ubicado en la esquina de Rojas y Belaustegui en Villa Crespo, en Capital Federal, se llama, casualmente, "La familia".

Y de esta forma, en el tradicional espacio para ofertas, dejó clara su postura social ante la vida y se transformó en un ejemplo que hizo llorar a muchos al paso primero y luego en las redes sociales.

De esta forma, un usuario de Twitter reaccionó a un mensaje previo de "Fierita" Catalano, quien había subido una frase correspondiente a Argelia.

"Querido hermano. Si no tenés dinero no seas tímido; no dejes a tu familia sin comida, por favor toma lo que necesites de mis verduras ya que mi provisión es tu provisión que viene de Allah" Mas allá del cierre religioso (que no comparto) esto me emociona", decía el texto.

Como contrapartida, le mostraron el cartel de Villa Crespo, con este cartel completo: ""No pases el día con el estómago vacío, o dejes que tus hijos pasen hambre por vergüenza u orgullo. NO ES TU CULPA! Entrá que con algo te vamos a AYUDAR. De esta salimos todos juntos."