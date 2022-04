Una familia de Km.17 tuvo que abandonar su casa en medio de la lluvia y perdieron todo

Antonella Segura junto a su marido y sus cinco hijos perdieron todo lo que tenían en su casa en Kilómetro 17, ya que en medio de las fuertes lluvias que azotaron a Comodoro Rivadavia durante el fin de semana, las cloacas colapsaron y el agua ingresó a su casa, por lo que lograron salir como pudieron para refugiarse en la casa de un familiar.

La mujer relató a ADNSUR que todo comenzó en horas de la madrugada del domingo. "Estábamos a punto de acostarnos luego de ver unas películas con mi esposo. Miré por debajo de la cama y veo ingresaba agua, pero no era mucha, era poca. Después de eso nos quedamos tranquilos porque era poquita", por lo que no se alarmaron.

Sin embargo, a la madrugada volvieron a revisar y se encontraron con que el agua que estaba ingresando era aún mas. “Le digo a marido 'se está metiendo cada vez más agua'. Se levantó y se fue al comedor, y al mirar la ventana estaba hecho un charco enorme en frente de casa. Nosotros tenemos una maderita, que nos sirve de escalón para separarnos de afuera y del piso de adentro. Estaba el agua a menos de 5 centímetros de meterse a casa”, relató.

Decidieron salir y empezar a sacar tierra para formar una “barrera” alrededor del terreno y evitar así que el agua entre a la casa donde sus hijos dormían. “Veíamos que la calle parecía un río por la fuerza de cómo venía el agua, era impresionante”, dijo.

Si bien en un momento mermó la cantidad de agua, y lograron que no entre a la casa. Alrededor de las 3 de la mañana “se largó con el doble de fuerza la lluvia" y ya el agua entró a la casa.

"Mi marido me dijo que no quería abandonar todo y seguimos intentando parar el agua, pero no podíamos, agarramos a la criaturas y nos fuimos", y fue así que salieron con sus cuatro nenas de 11, 9 y 5 años, una beba de siete meses y un nene de 3 años, se refugiaron en la casa de un familiar.

Antonella contó a ADNSUR que perdieron todo lo que habían logrado armar con su marido en busca de tener un techo. "Yo sé que hice mi casita a los apurones, porque no tenía más y no me daba tiempo tampoco. Hice mi casita con tarimas, con lo que pudimos, levantamos la casa con mi marido los dos juntos. Que me pase esto me cayó como un baldazo de agua fría", lamentó.

Ahora necesitan la ayuda de la comunidad para poder volver a contar con un techo para ellos y sus hijos. “Lo que más necesitamos ahora es un espacio, un tráiler, una vivienda. En la casa somos muchos, no nos gusta molestar”, dijo.

Como se quedaron con lo puesto piden ayuda a quien pueda colaborar con ropa además. Necesitan zapatillas talle 42 (hombre), 38 (mujer), talle 26 (nene), 8,14,16, 27, 35 (nena), ropita para nene talle 6, ropa de cama (sábanas y toallas) y ropita de bebé talle 9 meses a 12. También pañales talle XG.

A quienes puedan colaborar con la familia, el teléfono para comunicarse es 2616848469