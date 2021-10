Este miércoles a las 4:55, los habitantes de El Calafate en Santa Cruz vivieron un sismo de 5,4 en la escala Richter. En 1992 se vivió un movimiento de esta magnitud, aproximadamente hace casi 30 años. Si bien desde la Red Geocientífica de Chile indicaron que la zona tiene entre dos y tres movimientos anuales, en los últimos años no se vivió ninguno de esta magnitud.

Joaquín Vásquez Marín, experto en sismología e integrante de Red Geocientífica de Chile, habló con ADNSUR e indicó que en la zona de El Calafate hay muchas fallas geológicas que se orientan de norte a sur: “Por todo este segmento atraviesa el Lago Argentino, el cual atraviesa la ciudad de El Calafate”, explicó. A pocas horas del sismo, determinaron que la causa se dio por una falla geológica inversa. En este sentido, Marín manifestó que “se conocen como fallas geológicas, se trata de una fractura que ocurre al nivel de la corteza producto del movimiento de placas que hay, son como pequeñas rajaduras, en la tierra que se van deslizando”, explicó.

El experto en sismología e integrante de Red Geocientífica de Chile indicó que existen fallas inversas y fallas normales, las mismas acumulan energía con el tiempo, algunas se activan y producen sismos. Estas fallas son naturales y están allí hace miles de años, es parte de la naturaleza y de la geología de la zona. “Las fallas no van a afectar los glaciares, van a producir sismos en un futuro, tal como este y los del pasado. Pueden ocurrir en el futuro y tener incidencia no solamente en glaciares, sino también en ciudades que estén cerca, o los cerros, ahí está la posibilidad de deslizamiento de cerros tal como ocurrió en este evento en específico” definió.

REGISTRO SISMOS ANTERIORES

En 2020 se registraron 3 sismos en la zona de El Calafate, durante 2021 van 3, en 2019 solo uno y en 2016 dos eventos, la lista sigue aseguró Vazquez Marín. Aunque los reportes no son diarios como ocurre en San Juan o Mendoza, ocurren 2 o 3 sismos perceptibles por año, al ser una zona donde grandes extensiones de tierra no están pobladas a veces no se conocen los movimientos.

Si bien los sismos en la zona se dan con frecuencia, este evento es relevamente por la magnitud de 5,4. “No es muy común que ocurra, es muy poco frecuente”, reveló. Además en el evento similar de magnitud 5,5 que se dio en 1992, fue a una distancia muy reducida del evento de hoy y el origen fue el mismo. “Probablemente en otras fallas paralela a esta falla, pero casi en el mismo segmento. Entonces desde 1992 que no teníamos un segmento de estas características en ese lugar”, comentó.

En las horas posteriores a los sismos se dan replicas, en esta oportunidad según el registro, la más fuerte se dio a las 7:43, con 3,3 puntos en la escala. En total se dieron 9 réplicas a lo largo de la mañana. “Recibimos reportes de vecinos del Calafate que lo sintieron muy muy leve, también de la zona de Torres del Paine y en Puerto Natales en Chile. Dijeron que se vieron movimientos de objetos colgantes, pero no tan fuertes como se sintió en Calafate, seguramente por la cercanía con el epicentro” explicó.

Todas las réplicas están relacionadas con la misma falla y se dan muy cercanas al epicentro, son producto de la consecuencias que el fuerte sismo generó, “se dan a una distancia no mayor a 10 kmts”, aseguró Joaquín Vásquez Marín.

En la teoría se pueden dar más replicas en las próximas semanas pero de acuerdo a la magnitud del sismo 5,4 no se esperan réplicas muy fuertes. “La réplica más fuerte que ocurrió fue 3,3 y se dio en horas posteriores al evento principal. Luego disminuyen en frecuencia y magnitud, probablemente ya no haya más replicas o sean menores” aclaró.

Los sismos son movimientos que no es posible preveer con exactitud, pero a partir de este evento es posible comprender que la zona de El Calafate tiene muchas fallas tectónicas tal como las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, aunque los sismos son menos frecuentes, según los registros.