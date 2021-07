La estudiante colombiana estaba presentando un trabajo final para aprobar la materia vía zoom. Allí la docente le dice "¿Vos no tenés una cultura de ver buen cine? Es espantoso todo lo que me estás mostrando, pero no porque me guste o no me guste, por la mala calidad de las referencias, porque esta gente salida de la vida real es espantosa. ¿Para qué estudias una carrera audiovisual?"

Linda Tarazona, que cursa Dirección y Producción de Cine y TV en la Universidad de Belgrano, publicó un video en las redes en las que se percibe el maltrato de la docente. "Yo he tenido profesores muy exigentes y en ningún momento me han tratado así, ella fue la única que se ha salido de sus casillas al darme alguna devolución”, dijo en diálogo con TN.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales. “¿Cómo espera que me desenvuelva si desde el principio siempre me trató mal?”, le pregunta la chica. Del otro lado de la pantalla, debido a que el examen se hacía vía zoom por la pandemia, le responden: “Hacés perder la paciencia”.

“Anotate de nuevo porque no te voy a aprobar, recursala porque no tenés aprendido los conocimientos básicos para que yo diga que sabés de Dirección de Arte”, sigue la docente ofuscada y en un tono de voz elevado. La joven colombiana se angustia y llora desconsolada.

Linda, que denunció por xenofobia violencia psicológica y verbal a la profesora, aseguró que los maltratos empezaron hace tres años cuando comenzó a cursar la materia. “En el examen yo hablé de la producción de “Bety, La Fea” que es colombiana y eso le dio muchos más motivos para tratarme mal”, detalló.

La joven ya está en Colombia, solo le resta el examen y la tesis para terminar la carrera. Ante la denuncia, la Casa de Estudios le hizo una propuesta a la estudiante: “La solución que ellos me dieron fue presentar nuevamente el examen con la misma profesora, pero con el director de la carrera presente. Al principio lo acepté porque estaba entre la espada y la pared porque necesitaba aprobar la materia”, dijo. Finalmente, decidió no hacerlo.

A través de un comunicado, la Universidad de Belgrano se refirió a las denuncias. “Las autoridades de esta casa de estudios han adoptado las medidas necesarias para esclarecer el hecho y deslindar las responsabilidades a la brevedad posible”, indicó la UB. Y cerraron: “Es nuestro objetivo mantener el férreo compromiso con el pluralismo y reafirmar nuestro foco en la internacionalización, lo que se traduce en la recepción de estudiantes extranjeros que año tras año nos eligen”.

