Este lunes, Valeria Gutiérrez, trabajadora del Hospital Regional denunció que la echaron tras terminar sus días de licencias médicas. En diálogo con ADNSUR explicó la situación que vive. Cumplió funciones hace 12 años cubriendo en los Centros de Salud de los barrios y actualmente se encontraba en el caps del barrio San Cayetano.

En 2014 tuvo una cirugía de tobillo, ya que se le cortaron los ligamentos en una caída y tras ese suceso en la mano izquierda padeció síndrome de túnel carpiano. "En todas las cirugías que tuve, hacía la rehabilitación y luego comenzaba mi tarea laboral cotidiana y normal", sostuvo.

"En la última, en la de la rodilla, tuve tres cirugías en total: primero ligamentos cruzados, después una limpieza de adherencias y luego para sacar los tornillos y clavos, ya que el cuerpo lo estaba rechazando", explicó.

Gutiérrez explicó además que "Con eso ellos asumieron que me gasté todas mis licencias de enfermedad personal y me despidieron", remarcó Gutiérrez. Pese a que el hospital tiene todos los certificados de las cirugías.

"La primera vez fue en 2018 que me quisieron dejar cesante por lo mismo y con unas abogadas pudimos revertir la situación. Estuve 6 meses sin cobrar el sueldo, me sacaron la obra social y, de la noche a la mañana, me dieron de alta de nuevo, sin notificarme ni avisarme, absolutamente nada", expresó.

Gutiérrez continuó trabajando normal y mandó una carta mediante la abogada a quien correspondiese en el hospital Regional para estar al tanto de su situación: "quería saber si me llegaba a enfermar de nuevo qué tenía que hacer para estar cubierta", detalló. Sin embargo, respondieron que "cuando finalizan tus días de licencia, te descuentan los días faltantes del sueldo", sin más explicaciones.

En octubre de 2020, mandó nuevamente tres cartas para conocer su situación para poder llevar adelante una operación de los ojos. Pero no le respondieron. "Me operé porque uso anteojos desde los 6 años y tenía la plata en ese momento para hacerlo. Con ese certificado me despidieron. En enero me mandaron la notificación que no me tomaban válida la boleta que había presentado y en mayo del 2021 me echaron", relató.

Ahora envió una nota al Director del Hospital, Eduardo Wassermann, solicitando un pedido para que lo analicen en Rawson y ver si se puede revertir este inconveniente laboral.