Luego de que L-Gante fuera reconocido como “visitante distinguido” por el Municipio de Rosario, una legisladora tomó la iniciativa de leer sus letras en público para convencer a sus colegas de que el vocalista no debería recibir tal distinción.

Daniela León, de la Unión Cívica Radical, intervino durante un acalorado debate para definir si el Concejo Municipal debía dar marcha atrás con su anuncio y decidió llevar las letras del trapero a la discusión. “Ejercen violencia simbólica de género”, definió.

Caren Tepp, del espacio Ciudad Futura, había propuesto destacar la visita de Elián Ángel Valenzuela a la ciudad santafesina. Tepp es también “presidenta de la Comisión de Feminismos”, según manifestó León durante su intervención, marcando una contradicción entre su propuesta y su rol. Con nueve votos a favor, la iniciativa se aprobó. Sin embargo, hubo algunas abstenciones: entre los siete votos negativos apareció el de la concejala radical, que argumentó su decisión leyendo en voz alta los versos del cantante.

“‘Pa’ ese cul... necesito un flete. Put..., vamo’ al baile y lustramos los pepe’”, dijo la legisladora a sus colegas en un video que se viralizó en las últimas horas. “Voy a leer otra: ‘Alta data’. ‘Me bajaron alta data, que hay un par de gata. No vale nada toda la plata, si tiene novio ni se rescata’”, continuó León. “Otra. ‘Dentro del party’. ‘Tira una story y tiene cara de michi michi. Miau. Y un lindo body que me hace para’ el bichi bichi’. ‘Pompa pa’ trá'. ‘Mami, ese body se merece una sequita. Cuando se pone ebria toda la ropa se quita. Lo’ bobo’ los esquiva, al novio lo evita. Ella es petisa, pero alta perrita’. ‘Pandillero’. ‘Mi compa siempre flama atento a toda la jugada. Las gatitas me tiran y están bien regaladas’. ‘Titubeo’. ‘Tu guacha se moja la tanga cuando yo rapeo’”, agregó. Luego, hacia el cierre, definió: “Claramente ejercen violencia contra el género”.

Aunque su posición no terminó de convencer al resto de los concejales, el video de su intervención se volvió viral por la solemnidad con la que pronuncia los versos de la “Cumbia 420″, tal como denomina a su música L-Gante.

QUÉ CONTESTÓ L-GANTE

Por intermedio de su madre, Claudia Valenzuela, L-Gante le respondió a la concejala León en diálogo con Teleshow. ”Yo creo que tiene como todo el mundo tiene derecho a opinar, el que le guste y al que no le guste. Y no a todo el mundo le pueden gustar las letras y la música”, comenzó diciendo la mujer. Y agregó: “Como lo iban a distinguir, eso iba a tener sus pros y contras y es la opinión de ella, quedará en el apoyo que le den las demás personas y las autoridades”.

Con respecto a la opinión de su hijo, quien estuvo ofreciendo un show en Lobos hasta altas horas de la noche, explicó: “Ponerse a discutir sobre la opinión de esta persona, o las otras que están en contra, sin son acertadas...no todos tenemos el mismo pensamiento. En cuanto a violencia de género, me parece que nos fuimos a cualquier tema. Las canciones no las escuchó una sola persona, la escucha gente grande y bien adulta, y si esto fuera violencia de género Elian no estaría donde está”.

Y concluyó: “Imagino que hablará de la droga también, esas canciones son de un primer momento, que mostró armas en el video RKT, pero después fue cambiando. Y tildarlo de violencia de género me parece mucho. Estamos en democracia y libertad de opinión y no todos pueden decirte ‘que linda que sos’, alguien te va a decir que sos horrible”.

