Una bodega argentina fue elegida en las últimas horas como el mejor viñedo del mundo, reivindicando así la fama del vino argentino en el planeta.

Se trata de Zuccardi, que por tercer año consecutivo se ubicó en el puesto número 1 del ránking World's Best Vineyards, el cual evalúa 1.500 establecimientos de 15 países diferentes.

De esta manera, la bodega ubicada en el Valle de Uco mendocino resultó seleccionada por un jurado integrado por casi 600 expertos en vinos y corresponsales de viajes de 22 regiones geográficas, quienes evaluaron no solo la calidad de los productos de cada viñedo, sino también la experiencia ofrecida en la que se incluye el paisaje, las instalaciones y la comida del lugar.

"Difrutamos de estos premios, sí, pero tratamos de no acostumbrarnos. Somos de festejar poco porque no creemos que ya llegamos a un lugar si no que esto te pone la vara cada vez más alta. Creo que es un reconocimiento al trabajo en conjunto y a la región", aseguró al respecto, y en diálogo con Clarín, el enólogo Sebastián Zuccardi.

"Desde la arquitectura hasta los vinos, cada pequeño detalle ha sido pensado a fondo por la familia Zuccardi. El paisaje quita el aliento tanto como los vinos de altura y no te podés ir sin probar la comida del restaurante Piedra Infinita Cocina, donde se puede disfrutar de un fino almuerzo de cuatro pasos con productos locales", fueron los aspectos destacados por el prestigioso jurado en relación a la bodega.

Cabe destacar que Catena Zapata, bodega también mendocina, ocupó el séptimo puesto del ranking. El resto de los puestos fueron cubiertos por lugares de España, Francia, Italia, Chile, Uruguay y Sudáfrica.