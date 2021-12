Una autora estadounidense despertó la polémica en las últimas horas, luego de afirmar que busca hacer una "reversión feminista" del popular libro '1984', de George Orwell.

Se trata de Sandra Newman, cuyo proyecto fue aprobado por los herederos del exitoso escritor luego de buscar por mucho tiempo, afirmó The Guardian, un autor contara la historia de Julia, la compañera del protagonista de la novela Winston Smith.

El objetivo del grupo familiar era hacerlo sin alterar el sentido del texto original, y encontraron en Newman a la persona perfecta para hacer una reversión que, sin embargo, generó polémica entre los lectores.

"Bien, esta es mi gran noticia para hoy. Estoy escribiendo una reversión feminista de '1984' de Orwell", afirmó la nueva autora en su cuenta de Twitter.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Por su parte, el editor de la nueva versión afirmó que la "nueva" Julia entiende el mundo "mucho mejor que Winston y está esencialmente feliz con su vida".

"No ha conocido otro mundo y hasta que conoció a Winston, nunca imaginó uno. Es oportunista, no cree en nada y no le importa en absoluto la política. Rutinariamente rompe las reglas pero también colabora con el régimen cuando es necesario. Ella es una ciudadana ideal de Oceanía", dijo el editor además.

Actualmente Newman se encuentra trabajando en un proyecto propio llamado "The men", una historia distópica en la que todas las personas con cromosoma Y desaparecen misteriosamente del mundo.

"Julia", como se llamará la reversión de 1984, será comenzada a trabajarse luego de la publicación de The Men, la cual está prevista para junio próximo.