Pablo Imhoff es un youtuber e influencer que viaja alrededor del país recorriendo distintos puntos. En su canal cuenta más de 440.000 suscriptores, donde muestra cada uno de sus pasos. En estas últimas semanas llegó a Comodoro Rivadavia para disfrutar de los paisajes, pero cuando decidió visitar Sarmiento no pudo ingresar porque no tenía PCR negativo, .

Finalmente, tras permanecer en la ciudad por 15 días, retomó rumbo por la ruta con su moto y su cámara. En su primera parada, debía pasar por Sarmiento, donde planeaba hacer escala antes de continuar viaje. Sin embargo, en el primer control policial se llevó una gran sorpresa: al no ser residente de Sarmiento y no contar con un PCR previo, los policías le negaron el ingreso.

"Me parece una locura que te pidan PCR por pasar una o dos noches acá. Desde que arranque el viaje en Ushuaia, no me había pasado esta situación", expresó en su blog.

Estas son parte de las nuevas restricciones que se han tomado, luego de publicarse el nuevo DNU provincial en el contexto de pandemia. Por ese motivo, Imhoff tuvo que pasar la noche acampando bajo la ola polar y así lo retrató en su post de YouTube: