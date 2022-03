Sebastían Pasten descubrió su afición por la fotografía como una práctica desde los 12 años, en el barrio Próspero Palazzo. A los 20 se mudó a Buenos Aires para cursar la carrera de Psicología en la universidad pero siempre regresó a su ciudad natal para visitar a su familia y amigos que quedaron en la capital petrolera.

Al criarse lejos del centro y más cerca del campo, de los cerros, "era muy natural para aquel entonces con mis amigos salir a recorrer, a caminar, a llevar la cámara. Como también lo fui haciendo cuando uno se iba a la playa, compartía esos momentos más veraniegos", recordó Pasten.

En una entrevista exclusiva con ADNSUR, valoró que por aquellos tiempos de infancia y juventud salía con la cámara de su papá a fotografiar paisajes, "después que me fui de la ciudad y cuando volvía lo seguía haciendo, ya con una mirada más desde la distancia. Uno va construyendo esa otra ciudad cuando se va", destacó.

Con el correr de los años, la fotografía siguió acompañando a Sebastián "en cada lugar". Los intereses fueron variando. En este caso, lo que se refiere a la fotografía analógica es una práctica que comenzó hace tres años, "antes era más bien digital", indicó.

"Me fui a los 19 años, y hoy tengo 39, asi que ha pasado un buen tiempo. Me fui a Buenos Aires a estudiar psicología, carrera que no terminé, en el medio surgieron otros intereses, y estuve en Buenos Aires hasta hace tres años que me vine a vivir a Paraná, Entre Ríos, de acá es mi novia, la conocí a ella viviendo acá, en un viaje mío", explicó.

SU RECORRIDO POR EL RAMAL DEL FERROCARRIL DE COMODORO A SARMIENTO

En una intención de reparación histórica y de pertenencia hacia su ciudad, Sebastián decidió viajar por el recorrido del ramal del ferrocarril Comodoro-Sarmiento y registrar aquel camino a través del lente de su cámara análogica, con la ayuda de otra óptica más profunda, la de su propia historia.

"Es esa cuestión de la infancia, de los juegos, de donde uno se cría, de allí surje ese interés de fijarme en el ferrocarril, en aquel ramal de Comodoro a Sarmiento. De repente me trajo a la memoria los recuerdos de las vías, uno se ha criado al lado de las vías, mi casa estaba cerca de lo que hoy es la ruta al aeropuerto, que había corrida paralela", relató Pasten.

En el transcurso del viaje, un montón de recuerdos se fueron resignificando. Este recorrido fue realizado en enero pasado pero la idea surgió un año atrás, y se despertó a partir de una actividad que había comenzado Sebastián en Entre Ríos: salir a recorrer en bicicleta o en auto las estaciones del ferrocarril entrerriano.

"Eso me disparó al tren patagónico, y la lectura también, no puedo no decirlo, de los libros de Alejandro Aguado, escritor comodorense muy importante y muy responsable de esta conciencia y esta reparación histórica que se adeuda aún en Comodoro como en toda la Patagonia, al menos la región sur de la Patagonia", valoró el fotógrafo.

A partir de dichas lecturas, ponerse en contacto con el escritor y también con la gente de la Asociación de Rescate "Detrás del Puente" de Km. 5, su entusiasmo por salir a recorrer un poco la ciudad se vio potenciado y contó con ese apoyo. "Así fue que este enero pude salir a andar esos caminos", indicó Pasten.

"Me puso contento la posibilidad de difundir imágenes de lugares que la gente en algunos casos los mira, y no los ve. Pasa por al lado y no se detiene, en otros directamente están inaccesibles, como puede ser un campamento petrolero o la distancia, por eso no es fácil llegar. Es mi deseo, de que tanto la ciudad como la provincia, puedan hacer algo más con esta reparación", manifestó el comodorense.

En su visita al kilómetro 5, Sebastián estuvo charlando con algunos integrantes de la Asociación (Detrás del Puente), y con vecinos que lo invitaron a un tour. Tuvo la posibilidad de recorrer el barrio con ellos, y se encontró con gente que todavía espera esa reparación, que todavía carga con esa herida.

"Están a la espera de que se tome una decisión, aunque vale decir que en los últimos años viene ocurriendo, hay una mirada más reparadora, más de construcción de una identidad comodorense que tiene que ver con el pasado, y que entre otras cosas, tiene que ver con el ferrocarril. Yo creo que eso está ocurriendo, pero fueron muchos años donde pasó nada y donde se perdió muchísimo", opinó Pasten.

FOTOGRAFÍA ANALÓGICA

En relación a su decisión por vincularse a un estilo de fotografía analógica, Sebastían explicó que tiene que ver con "una práctica que tiene una doble lectura". Por un lado, "está en extinción" porque se trabaja con rollos de fotos que en su mayoría son importados y se torna "caro y difícil de acceder", pero también sucede que en el país y en Comodoro, "hay cada vez más gente que se dedica a este tipo de fotografías, que lo hace a partir de rollos experimentales que son más económicos y lo hacen laboratorios mas de emprendedores". En esta oportunidad, el material de fotos analógicas al que accedió ADNSUR son distintas, "los colores cambian; eso tiene que ver con que hay rollos de cine, otros en blanco y negro", indicó Pasten.

"El valor de la fotografía analógica es rescatar una práctica que ha sido olvidada durante mucho tiempo porque el resultado de la digital la aplazó, tiene un significado no solamente nostálgico. Utilizar un elemento del pasado para tratar de reconstruir algo del pasado con una mirada actual, está bueno".

"No hay que perder de vista lo presente y las posibilidades que en este caso, hablando del ferrocarril, todavía existen para salvar algo de todo eso", anheló Pasten.