Naim Darrechi es un tiktoker y cantante español con más de 26 millones de seguidores en esa red social. Días atrás, durante una entrevista con el youtuber Mostopapi se jactó de no usar preservativo y de hacerles creer a sus parejas sexuales que esto no debería preocuparles porque supone que es estéril.

“Me cuesta mucho con condón, nunca lo utilizo. Un día pensé que era raro que no dejara a ninguna chica embarazada durante todo este tiempo y dije 'voy a empezar a acabar dentro siempre', y nunca ha pasado nada", afirmó ante la repudiable risa de su entrevistador.

Las críticas no tardaron en llegar y hasta el conocido streamer Ibai Llanos Garatea se pronunció en contra de tales afirmaciones.

Pero no sólo eso: el caso ya fue denunciado por Irene Montero, la ministra de Igualdad del Gobierno de España. “Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley Solo Sí es Sí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía ”, anunció la funcionaria.

Tras el escándalo, tanto el entrevistado como el entrevistador se refirieron a dicha nota.

“Quiero pedir perdón por mi inconsciencia. No me di cuenta la responsabilidad que tengo. Perdón, es mi culpa, todo lo que digan sobre eso, tienen razón ”, dijo Darrechi.

Por su parte, Mostopapi borró el video y se justificó: "Mi risa se ha malinterpretado porque en ningún momento yo me reiría de algo como eso. Así que si piensas que yo me he reído de lo que ha dicho Naím, lo siento, pero eso no ha sido así. Estoy en contra de todo tipo de abuso, de maltrato y de desigualdad entre el hombre y la mujer. Yo jamás promovería algo así, jamás ".

Consecuencias de la ausencia de Educación Sexual Integral

En diálogo con Clarín el sexólogo y psicólogo Patricio Gomez Di Leva (en Instagram, @respuestasexual) aseguró que “el principal problema no está en lo que ellos dijeron, ya que ellos no tienen por qué saber algo que no les enseñaron, sino en que la gente que los escucha -en general, jóvenes- no tiene las herramientas para procesar esa información ”.

La sensación del especialista es que ni Naim Darrechi ni Mostopapi eran “conscientes de lo que estaban diciendo”. “Los verdaderos responsables son quienes deben garantizar la educación sexual que no se está dando prácticamente en ningún país de Latinoamérica y en pocos países del mundo”, afirmó.

En ese sentido, explicó que esto “no es un problema sólo de jóvenes, porque los adultos tampoco tuvieron educación sexual”. “Siempre que pensamos en ESI pensamos en niños y adolescentes, y la realidad es que la educación sexual atraviesa toda la vida, porque la sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos y siempre hay cosas nuevas por aprender”, amplió Di Leva.

Violencia sexual y patriarcado

¿Cómo se explica que un discurso de una violencia sexual tal haya pasado desapercibido durante toda la entrevista?, ¿por qué ocasionó risas y no el repudio del entrevistador?

Gomez Di Leva sentenció que “en las bases de la violencia sexual o de género están el machismo y el patriarcado”.

Contra esto, explicó, la solución es insistir con la ESI desde un abordaje completo. “La educación sexual integral tiene que ser con perspectiva de género, sino no es educación sexual integral. Muchas veces se piensa que la ESI se tiene que limitar a métodos anticonceptivos o a prevenir infecciones de transmisión sexual, pero también abarca el estudio y la reflexión sobre conceptos vinculados al género, al patriarcado y demás”, finalizó.

Usá preservativo, ¡siempre!

El preservativo es el único método anticonceptivo que nos va a prevenir de contraer infecciones sexualmente transmisibles. ¡Usalo siempre, desde el principio al final de la relación sexual!

Además, recordá que el preservativo no disminuye la sensibilidad (hay de todo tipo de grosor, modelos, texturas para probar) ni tiene porqué ser un condicionante para mantener la erección del pene. ¡A consultar y pedir ayuda profesional si esto ocurre!

Con información de Clarín